محلل إستراتيجي: ضمان حرية الملاحة يتطلب فتح مضيق هرمز

قال إريك براون، المحلل السياسي والاستراتيجي بالحزب الجمهوري، إن تحقيق السلام يتطلب البناء والرفاهية عبر فهم مشترك لأهمية حرية المرور والملاحة غير المنقطعة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يستدعي ضمان فتح مضيق هرمز باعتباره ممراً حيوياً للتجارة العالمية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الأزمة الحالية تعود إلى عدم رغبة إيران في العمل على إيجاد حل أو ضمان المرور الآمن، موضحاً أن سلوكها خلال الفترة الماضية، بما في ذلك مهاجمة دول مجاورة ليست طرفاً في الصراع، يعكس حالة من عدم القدرة على التنبؤ وغياب الثقة، وهو ما يستوجب تغيير هذا النهج.

وأشار براون إلى أن مسألة تهديد الرئيس دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز ترتبط بعقبة أساسية تتمثل في كون المضيق تحت سيادة إيران، لافتاً إلى أن طهران قامت بعرقلة الملاحة هناك، ما يعزز الحاجة إلى معالجة هذه المشكلة بشكل مباشر.

وأكد أن العودة إلى طاولة المفاوضات تظل ممكنة، لكنها مشروطة بوجود طرف مسؤول قادر على ضمان أمن الملاحة، في ظل استمرار حالة انعدام الثقة المتبادلة، والتي يعترف بها الجانبان الأمريكي والإيراني على حد سواء.