الجمارك.. تحصيل 58.06 مليون جنيه من بيع بضائع وسيارات بالمزاد العلني

نجحت مصلحة الجمارك المصرية في تحصيل مبلغ 58.062 مليون جنيه نتيجة بيع 41 لوطًا من البضائع والسيارات المخزنة لدي الساحات الجمركية بمنفذي الإسكندرية ومطروح.

كشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك برئاسة أحمد أموي، عن أن تلك المبالغ المحصلة تمت في صورة بيع بضائع وسيارات بنظام المزاد العلني خلال جلسة تم تنظيمها اليوم بنادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم.

تمت مراسم جلسة المزاد بحسب مصلحة الجمارك؛ بين الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية برئاسة نصر الدين عبدالرؤوف بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وتم عرض ٢٢٧ لوط السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك الإسكندرية ومطروح.

وذكر التقريرأنه تم البيع نهائية لنحو 11 لوطا من السيارات بقيمة 9.9 مليون جنيه و 30 لوطًأ 4من البضائع المتنوعة بقيمة 48.065 مليون جنيه ومصادرة لوطين اثنين بقيمة 100 ألف جنيه.

وجاءت عمليات بيع السيارات والبضائع ضمن التكليفات الرئاسية إلي وزارة المالية بالعمل على توجيه مصلحة الجمارك للتخلص من بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.