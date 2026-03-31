فيفو X300 ألترا يستعد للإطلاق بترقيات جبارة

كشفت تسريبات وتقارير تقنية حديثة أن شركة فيفو تستعد للكشف رسميًا عن هاتفها الرائد الجديد X300 Ultra خلال الفترة المقبلة، مع وعود بترقيات "جبارة" مقارنة بالجيل السابق على مستوى الكاميرا والشاشة والبطارية.

وأوضحت هذه التقارير أن الهاتف يأتي ضمن سلسلة X300 التي تراهن عليها فيفو للمنافسة في قمة هواتف أندرويد، مع تركيز خاص على التصوير الاحترافي وتجربة الاستخدام اليومية للمستخدم المتقدم.

كاميرا رئيسية مطوّرة

أشارت التسريبات إلى أن X300 Ultra سيحصل على نظام كاميرات محسّن بشكل واضح، مع كاميرا رئيسية بدقة عالية جدًا وعدسات مطوّرة للتعامل مع مختلف ظروف الإضاءة.

وأوضحت مصادر متابعة أن فيفو تعمل على تحسين التثبيت البصري في العدسة الأساسية وعدسة التقريب، إلى جانب تطوير قدرات التصوير الليلي وتقليل التشويش في الصور الملتقطة في الإضاءة الضعيفة.

وأكدت التقارير أن الهاتف سيقدم أوضاع تصوير احترافية موجهة لهواة التصوير وصنّاع المحتوى، تشمل تصوير الفيديو بدقة مرتفعة، وإعدادات يدوية أكثر تفصيلًا لعشّاق التحكم الكامل في الصورة.

شاشة متقدمة وتجربة عرض سلسة

أوضحت المعلومات المتداولة أن هاتف X300 Ultra سيأتي بشاشة من فئة OLED أو تقنية متقدمة أخرى، مع معدل تحديث عالٍ يوفر سلاسة كبيرة في التمرير والتنقل داخل النظام والألعاب.

وأشارت التسريبات إلى أن فيفو تستهدف تقديم سطوع مرتفع ليتناسب مع الاستخدام تحت الشمس، مع دعم لمعايير ألوان متقدمة تجعل مشاهدة المحتوى المرئي، من أفلام ومسلسلات وفيديوهات، تجربة أقرب لما يقدمه التلفزيون الذكي.

كما يُتوقع أن تأتي الشاشة بحواف نحيفة جدًا ونسبة استحواذ كبيرة على واجهة الجهاز، بما يعزز إحساس المستخدم بحجم العرض رغم الحفاظ على جسم مريح في اليد.

أداء وقوة معالجة

أكدت تقارير تقنية أن فيفو ستزوّد X300 Ultra بأحدث معالجات الفئة العليا المتاحة من كوالكوم أو شركات أخرى، مع ذواكر RAM كبيرة وسعات تخزين داخلية متعدّدة لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يعتمدون على الهاتف في العمل والترفيه معًا.

وأوضحت هذه التقارير أن التركيز لن يكون فقط على قوة الأداء الخام، بل أيضًا على كفاءة استهلاك الطاقة، بحيث يستطيع الهاتف تقديم أداء قوي في التطبيقات والألعاب دون ارتفاع مفرط في الحرارة أو استنزاف سريع للبطارية.

ومن المنتظر أن يأتي الهاتف بواجهة فيفو المخصصة المبنية على أندرويد بإصدار حديث، مع بعض مزايا الذكاء الاصطناعي لتحسين فتح التطبيقات وإدارة الموارد في الخلفية.

بطارية وشحن فائق السرعة

أشارت التسريبات إلى أن X300 Ultra سيضم بطارية كبيرة السعة قادرة على الصمود ليوم كامل من الاستخدام المكثّف بالنسبة للمستخدم العادي، مع دعم تقنيات شحن سلكي سريع قد تصل إلى سرعات عالية جدًا، ما يسمح بشحن نسبة كبيرة من البطارية خلال دقائق.

كما يُرجح أن يدعم الهاتف شحنًا لاسلكيًا سريعًا، وربما شحنًا عكسيًا يمكن من خلاله استخدام الهاتف كمصدر طاقة لسماعات لاسلكية أو أجهزة أخرى صغيرة، وهي ميزة باتت شائعة في هواتف هذه الفئة.

منافسة قوية في فئة القمة

أوضحت تحليلات مرافقة أن إطلاق فيفو X300 Ultra يضع الشركة في منافسة مباشرة مع لاعبين كبار في سوق الهواتف الرائدة، مثل سامسونج وآبل وشركات صينية أخرى.

وأشارت هذه التحليلات إلى أن فيفو تعتمد في تميّزها على مزيج من تقنيات الكاميرا المتقدمة، والتصميم الجذّاب، ومواصفات قوية بسعر قد يكون أقل من بعض المنافسين، ما يجعل الهاتف خيارًا مهمًا للمستخدم الذي يبحث عن تجربة رائدة خارج الأسماء التقليدية.

ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن موعد الإطلاق الرسمي والأسعار والأسواق التي سيصل إليها X300 Ultra، وسط ترقب من عشاق التصوير والهواتف الرائدة على حد سواء.