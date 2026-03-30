الخطيب يهنئ سيدات الطائرة بدوري السوبر والرباعية المحلية

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على تهنئة لاعبات الفريق الأول للكرة الطائرة وجهازهن الفني والإداري والطبي، بعد الفوز ببطولة دوري السوبر، للمرة الـ «42» في تاريخ النادي والـ 31 على التوالي، وتحقيق العلامة الكاملة بعد الفوز بالرباعية المحلية «دوري المرتبط وكأس السوبر وكأس مصر ودوري السوبر».

وأشاد بالأداء المتميز للاعبات الفريق خلال مشوار البطولة وتقديم عروض رائعة، وحسم اللقب عن جدارة واستحقاق.

وأشار رئيس النادي إلى أن التتويج بالبطولات الأربعة المحلية يضاعف من المسؤولية الملقاة على عاتق الفريق وجهازه الفني، نحو بذل أقصى الجهد استعداداً لمنافسات بطولة إفريقيا للأندية التي يستضيفها النادي الشهر المقبل.

وأكد على أن النجاح الحقيقي هو الاستمرار في حصد الألقاب والنظر دائماً للأمام لاستكمال المسيرة، وإسعاد جماهير الأهلي القاسم المشترك في كل الإنجازات.