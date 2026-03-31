نائبة: بيان النواب والشيوخ أكد موقف مصر الثابت والحاسم في دعم أمن واستقرار الدول العربية

أكدت النائبة الدكتورة ريهام ابو الحسن عضو لجنة الصحه بمجلس النواب، أن البيان المشترك الصادر عن مجلسي النواب والشيوخ بشأن الاعتداءات الإيرانية على عدد من دول الخليج العربي والأردن، يجسد موقفًا مصريًا راسخًا وحازمًا تجاه أي تهديد يمس الأمن القومي العربي.

وأوضحت "ريهام ابو الحسن"، في تصريح صحفي لها اليوم. أن هذا البيان يعكس إدراك الدولة المصرية لأهمية أمن الأشقاء باعتباره جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي المصري، مشيرة إلى أن القاهرة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الإقليمية وتضع في اعتبارها حماية استقرار المنطقة كأولوية قصوى.

وشددت عضو مجلس النواب. على أن ما تشهده المنطقة من تصعيد يتطلب تماسكًا عربيًا وتنسيقًا مشتركًا لمواجهة التحديات، والعمل على تفعيل آليات جماعية تحمي سيادة الدول وتحافظ على مقدرات شعوبها.

وأضافت النائبة، أن البيان يحمل رسالة واضحة بأن مصر لن تتهاون في دعم الدول العربية الشقيقة، وأن أي تهديد يمس أمنها يُقابل بتحرك سياسي ودبلوماسي حازم، في إطار الالتزام التاريخي للدولة المصرية بدورها المحوري في الحفاظ على استقرار المنطقة.

واختتمت الدكتورة ريهام ابو الحسن تصريحاتها، بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا للأمن العربي، ودرعًا يحمي استقرار الأمة، مشيرة إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التكاتف والتضامن لمواجهة التحديات المتزايدة التي تمر بها المنطقة.