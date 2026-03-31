الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

عبدالجليل: هيثم حسن ليس اللاعب السوبر.. ومصر ستتعادل مع إسبانيا

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن الأوضاع داخل النادي الأهلي تشهد حالة من التوتر، في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC":"الأمور مشتعلة داخل الأهلي بسبب تراجع النتائج، وسيكون هناك تغييرات في تشكيل الفريق خلال المباريات المقبلة."

وأضاف:"رغم ذلك، الأهلي سيحسم لقب الدوري في النهاية، وأرى أن تواجد المدرب ييس توروب مؤقت، وسيرحل بنهاية الموسم."

وتابع:"أزمة الأهلي لا يتحملها المدرب وحده، بل يتحملها اللاعبون أيضًا، بينما الإدارة ليست المسؤولة عن هذا التراجع."

وعن المنافسة، قال:"إذا استمر الزمالك بنفس النتائج الحالية، فسيكون تحقيق المركز الثاني إنجازًا، بينما أتوقع أن يأتي بيراميدز في المركز الثالث، وسيراميكا كليوباترا في المركز الرابع."

وفيما يخص منتخب مصر، أوضح:"هيثم حسن لاعب جيد ويمتلك لمسة مميزة، وسيكون له دور مع المنتخب، لكنه ليس لاعب سوبر، وأبرز ما يميزه هو التزامه بواجباته داخل الملعب."

واستكمل:"لا يمكن مقارنة هيثم حسن بمحمد صلاح، وإذا احترف محمد عبدالله لاعب الأهلي واكتسب خبرة في الدوري الإسباني، قد يصبح أفضل منه."

وتابع:" "يُحسب لحسام حسن إصراره على ضم هيثم حسن، لأنه قد يفيد المنتخب في بطولة كأس العالم المقبلة."

واختتم عبدالجليل تصريحاته قائلاً: أتوقع تعادل منتخب مصر مع إسبانيا بنتيجة 1-1".

