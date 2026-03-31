الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أوروبا تحذر من نظام القيادة الذاتية في سيارات تسلا: قاتل وخطير

عزة عاطف

تثير التقارير الصادرة عن البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة (Euro NCAP) في مارس 2026 جدلًا واسعًا حول نظام القيادة الذاتية الكاملة (FSD) من شركة تسلا، حيث حذر مسئولو الوكالة من أن الإفراط في الاعتماد على هذه التقنية قد يؤدي إلى نتائج عكسية تضر بالسلامة العامة أكثر مما تخدمها. 

وتأتي هذه التحذيرات في وقت حساس تتسابق فيه شركات صناعة السيارات لإثبات تفوق أنظمتها الذكية، مما يضع مفهوم الأمان الرقمي تحت مجهر الاختبارات الأوروبية الصارمة التي لا تجامل الابتكار على حساب الموثوقية البشرية.

تحذيرات البرنامج الأوروبي ومخاطر الثقة المفرطة

أكد ريتشارد شرام المدير الفني في منظمة Euro NCAP أن الاعتماد الكلي على أنظمة تسلا للقيادة الذاتية يمثل خطرًا حقيقيًا يكمن في خلق شعور زائف بالأمان لدى قائدي المركبات. 

وأوضح أن المسمى التسويقي "القيادة الذاتية الكاملة" قد يوحي للمستخدم بأن السيارة قادرة على اتخاذ كافة القرارات بشكل مستقل تمامًا، وهو أمر غير دقيق من الناحية التقنية والقانونية حتى الآن. 

ووصف شرام هذا التوجه بأنه "غير مسؤول" لأنه يشجع السائقين على صرف انتباههم عن الطريق، وهو ما قد يؤدي إلى كوارث مرورية في اللحظات الحرجة التي تتطلب تدخلاً بشريًا فوريًا لا تستطيع البرمجيات التعامل معه بمفردها.

الفجوة بين التطور التقني والتشريعات الصارمة

رغم اعتراف الجهات الرقابية الأوروبية بالقفزات التقنية التي حققتها تسلا في مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أن نظام FSD لا يزال يواجه صعوبات في الحصول على تقييمات إيجابية ضمن معايير عام 2026. 

وتعود هذه الفجوة إلى تباين البيئات المرورية في أوروبا واختلاف لافتات الطرق وقوانين المرور بين الدول المتجاورة، وهو ما يربك الأنظمة التي تعتمد بشكل حصري على الكاميرات. 

كما تفرض البروتوكولات الجديدة اختبارات قاسية لأنظمة مراقبة السائق داخل المقصورة لضمان بقائه منتبهًا طوال الوقت، وهي معايير ترى المنظمة أن تسلا لا تزال بحاجة لتطويرها بشكل يضمن عدم إساءة استخدام التكنولوجيا.

موقف تسلا ومعدلات السلامة المسجلة

في المقابل تدافع شركة تسلا عن تقنياتها من خلال لغة الأرقام التي تشير إلى أن السيارات المزودة بنظام القيادة الذاتية تحت الإشراف تسجل معدلات حوادث أقل بكثير من تلك التي يقودها البشر وحدهم.

وتؤكد الشركة أن النظام مصمم ليكون مساعدًا ذكيًا يعزز من قدرات السائق ولا يستبدله، مشيرة إلى أن النظام يتعلم باستمرار من مليارات الكيلومترات التي يقطعها المستخدمون حول العالم.

وترى تسلا أن الهجوم على أنظمتها قد يعطل مسيرة الابتكار التي تهدف في النهاية إلى الوصول لصفر حوادث، مؤكدة أن الوعي بكيفية استخدام النظام هو المسؤولية المشتركة بين الشركة والمستهلك.

يسلط هذا السجال المهني الضوء على التحدي الأكبر الذي يواجه صناعة السيارات في الوقت الراهن، وهو كيفية دمج الذكاء الاصطناعي دون إعفاء السائق من مسؤوليته القانونية والأخلاقية. 

فبينما يرى المدافعون عن التكنولوجيا أنها السبيل الوحيد لتقليل الخطأ البشري، تصر جهات السلامة على ضرورة بقاء الأنظمة في إطار "المساعدة" وليس "الاستقلال الكامل". 

ويظل النقاش مفتوحًا حول مدى تعقيد هذه الأنظمة وقدرتها على الاستجابة في الظروف الجوية القاسية أو المواقف المرورية غير التقليدية، مما يجعل الموازنة بين التقدم التقني والاعتمادية هي المحرك الأساسي لقطاع السيارات في الأعوام القادمة.

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

