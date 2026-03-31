فرحة كنسية في هولندا برسامة قمص جديد بيد الأنبا أرساني

صلى نيافة الأنبا أرساني، أسقف هولندا القداس الإلهي ، بكنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بمدينة Bussum بشمال هولندا، وذلك بمشاركة عدد من الآباء الكهنة وشعب الكنيسة.

رسامة قمص جديد

وعقب صلاة الصلح، رسم نيافته الأب القس شنودة فرحان، كاهن الكنيسة ذاتها، في رتبة القمصية، وسط فرحة روحية عمت الحاضرين، الذين حرصوا على المشاركة في هذه المناسبة الكنسية المباركة.

وأكد نيافة الأنبا أرساني خلال القداس على أهمية الخدمة الكهنوتية القائمة على المحبة والبذل، مشيرًا إلى أن التدرج في الرتب الكنسية هو مسؤولية روحية قبل أن يكون تكريما، ودعا إلى ضرورة التمسك بروح التواضع والعمل الرعوي الأمين.

كما أشار إلى أن إيبارشية هولندا تشهد نموا ملحوظا في الخدمة والأنشطة الروحية، خاصة مع تزايد أعداد الأقباط في المهجر، الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهد الرعوي والتنظيمي لخدمة الشعب وتثبيت الإيمان، مؤكدًا دعم الكنيسة المستمر لكل خدامها في الداخل والخارج.