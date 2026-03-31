وفاة هالة مصطفى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية السابق بعد صراع مع المرض

أعلن الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، وفاة الدكتورة هالة مصطفى، رئيس تحرير المجلة الأسبق، بعد صراع مع المرض.

وكتب قمحة، عبر حسابه على فيسبوك: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأستاذة الدكتورة هالة مصطفى بعد معاناة قصيرة مع المرض.. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعفُ عنها".

وأضاف" أن صلاة الجنازة ستُقام من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة العصر، على أن يُوارى جثمانها الثرى بمقابر العائلة بسور مجرى العيون – عين الصيرة، طريق صلاح سالم، داعيًا لها بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة على روحها الطاهرة.