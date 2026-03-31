القبض على فتاة أجنبية تدير منزلا لممارسة الرذيلة بالتجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول بالقاهرة لإدارتها مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطها الإجرامى عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" بإدارة مسكن كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز والترويج لنشاطها الإجرامى عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المسكن المشار إليه وأمكن ضبطها وبصحبتها (أحد الأشخاص) ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





