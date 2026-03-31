أونروا: دعم الأمم المتحدة ضروري لمواجهة تحديات اللاجئين الفلسطينيين

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، أن الوكالة بحاجة ماسة إلى دعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتعامل مع التحديات الراهنة.

وشدد لازاريني، في مؤتمر صحفي على فضائية "القاهرة الإخبارية"، على أن الدعم الإنساني وحده لا يكفي لحل أزمة اللاجئين الفلسطينيين، وأنه يجب تعزيز الحلول السياسية الشاملة من المجتمع الدولي.

وأضاف أن الهجمات على المقار الأممية لا يجب أن تمر دون اتخاذ "إجراءات عادلة"، داعيًا إلى تعزيز النظام الدولي القائم على القانون لضمان حماية العمل الإنساني في مناطق النزاع، معبرًا عن خيبة أمله إزاء فشل المجتمع الدولي في حماية الوكالة من الضغوط المستمرة.

وأكّد لازاريني أن الوضع في الشرق الأوسط يؤثر بشكل كبير على دول المنطقة وعلى أنشطة أونروا، مشيرًا إلى أن الوكالة بحاجة إلى إجراءات تقشفية جديدة لضمان استدامة برامجها الإنسانية وسط تزايد الاحتياجات في مناطق عملها.