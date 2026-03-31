شوبير يوجه نصائح لـ إبراهيم عادل ومصطفى محمد لاستعادة بريقهما

طلب الإعلامي أحمد شوبير من إبراهيم عادل ومصطفى محمد استعادة المستوى المعهود منهما بعد خطوات لم تكن جيدة في مشوارهما الاحترافي.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية: “يجب على إبراهيم عادل استمرار التدريب خارج التدريبات العادية مع الفريق والمنتخب، وأن يتعلم كيفية الإنهاء بشكل أفضل”.

وأوضح: “مصطفى محمد مهاجم متكامل، لكن خطوة نانت الفرنسي لم يكن محظوظ فيها بالشكل المطلوب رغم بدايته المميزة، لكن دخل في أزمات مع المدربين”.

وأضاف: “فريق نانت فرص هبوطه للدرجة التانية، وأشعر أن مصطفى محمد لم يكن سعيدا خلال التدريبات، وبالتأكيد النتائج مع تراجع مشاركته بشكل أساسي أثرت عليه، وهناك نوع من أنواع الإحباط”.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا: “أتمنى من مصطفى محمد زيادة عدد ساعات التدريبات، والتدريب على الرأسيات بشكل أفضل، ومواصلة العمل لتحقيق أفضل مستوياته”.