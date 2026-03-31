السجن 3 سنوات لشاب بتهمة ابتزاز فتاة بصور فاضحة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم عابدين ، بمعاقبة شاب بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بابتزاز فتاة بصور فاضحة لها بعد رفضها الاستمرار معه.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا من فتاة أفادت فيه بتعرضها للابتزاز على يد شاب، تعرفت عليه من خلال تطبيقات تعارف على مواقع التواصل الاجتماعى، وقدمت المجنى عليه رسائل التهديد على هاتفها من المتهم فى حالة عدم استمرارها معه سيقوم بنشر الصور على جروبات "الواتس اب".

وتبين من التحريات والتحقيقات صحة البلاغ، فتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة التي قررت حبسه وإحالته لمحكمة الجنايات.