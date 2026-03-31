خالد عبد العزيز: مصر تقترب من إنتاج 100 مسلسل سنويا

أكد المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن إنتاج ما يصل إلى 100 مسلسل سنوياً أصبح أمراً قابلاً للتحقيق في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع الدراما في مصر، مشيراً إلى أن عدداً من الأعمال الأخيرة حققت نسب مشاهدة مرتفعة ونجاحاً واسعاً.

وأوضح عبد العزيز خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان اليوم ، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت نحو 23 عملاً فنياً، معتمدة على تخطيط مسبق لخريطة الإنتاج قبل بدء التنفيذ، مع التركيز على طرح قضايا هامة تمس المجتمع وتعكس أولوياته.

نقلة نوعية في صناعة الدراما المصرية

وأشار رئيس المجلس إلى أن الشركة أحدثت نقلة نوعية في صناعة الدراما المصرية، من خلال تطوير المحتوى، وتعزيز جودة الإنتاج، والعمل على تقديم أعمال قادرة على المنافسة وتحقيق تأثير واسع لدى الجمهور.