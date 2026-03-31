انطلاق فعاليات الدورة التدريبية المتقدمة لتأهيل كوادر هيئات مكافحة الفساد بالدول العربية

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية المتقدمة لتأهيل كوادر هيئات مكافحة الفساد بالدول العربية، التي تعقدها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التدريبي لهيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة من ٢٩ مارس حتى ١٦ أبريل ٢٠٢٦، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية من المستويات الإشرافية وعدد من ممثلي هيئات مكافحة الفساد وأجهزة إنفاذ القانون بعدد من الدول العربية.

تهدف الدورة إلى تطوير المهارات القيادية الفاعلة في مجالات تعزيز النزاهة وترسيخ مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد والمجالات ذات الصلة، حيث تتضمن الدورة عدد من الموضوعات المتقدمة في الاقتصاد والإدارة والقانون والتي تم تصميمها وفق أحدث المنهجيات العلمية والعملية بما يحقق التكامل بين المعرفة النظرية وورش العمل التطبيقية ودراسات الحالة والزيارات الميدانية وتسهم في ترسيخ تبادل الخبرات بين المشاركين، وبناء شراكات مهنية فاعلة على المستوى العربي.

تأتى هذه الدورة ضمن جهود هيئة الرقابة الإدارية الرامية إلى الارتقاء بقدرات كوادرها البشرية من خلال البرامج التدريبية المتخصصة التي يتم تصميمها وفق أحدث المعايير الدولية والمنهجيات المتقدمة، ومد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة بالدول العربية.