في أول زيارة لمصر.. فرقة توريتسكي الروسية تتألق بدار الأوبرا

الفرقة الروسية بدار الأوبرا المصرية
الفرقة الروسية بدار الأوبرا المصرية
ناصر السيد

تألقت فرقة كورال توريتسكي الروسية، إحدى أبرز الفرق الغنائية في روسيا، خلال حفل موسيقي استثنائي استضافه المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك في أول زيارة لها إلى مصر.

وأحيت الحفل فرقة كورال توريتسكي الأسطورية بمشاركة فرقة Soprano الفنية، بقيادة المايسترو ميخائيل توريتسكي، حيث قدموا عرضًا فنيًا متنوعًا عكس ثراء التجربة الموسيقية الروسية، وجمع بين الإبداع والتنوع في الأداء.

وافتتح الاحتفالية يوري ماتفييف القائم بأعمال سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، مؤكدًا في كلمته أهمية الفنون في مد جسور التواصل وتعزيز الصداقة بين الشعوب، وموجهًا الشكر لوزارة الثقافة المصرية ودار الأوبرا المصرية على استضافة هذا الحدث الثقافي.

وتضمن البرنامج الفني مجموعة متميزة من المقطوعات، تنوعت بين الأغاني الشعبية وأغاني البوب، مرورًا بأعمال من زمن الحرب، وصولًا إلى أشهر مقطوعات الروك والأعمال الأوبرالية الكلاسيكية الروسية والعالمية، في لوحة فنية عكست غنى وتنوع الثقافة الروسية.

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا من الجالية الروسية والمصريين، حيث تفاعل الحضور بحماس مع الفقرات المختلفة، وقوبلت العروض بتصفيق حار يعكس إعجابهم بالمستوى الفني المتميز.

كما حضر الفعالية عدد من الشخصيات العامة، من بينهم د.إبراهيم كامل رئيس جمعية الصداقة المصرية الروسية، ود.فاديم زايتشيكوف مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر ، وأولجا بيسكيلينا رئيس الجالية الروسية ، وشريف جاد رئيس جمعية خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، إلى جانب آسيا تورتشيفا المستشار الثقافي بالسفارة الروسية بالقاهرة.

ويأتي تنظيم هذا الحفل في إطار دعم التبادل الثقافي وتعزيز الحضور الفني الروسي في مصر، حيث أُقيم بتنظيم من حكومة موسكو ووزارة الخارجية الروسية، وبدعم من سفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة، وإدارة المراكز الثقافية الروسية في مصر.

ومن جانبه، أعرب ميخائيل توريتسكي، مؤسس ومدير الفرقة، عن سعادته البالغة بزيارة مصر لأول مرة، مؤكدًا أنها تمثل محطة تاريخية في مسيرة الفرقة، ومشيدًا بالحضارة المصرية العريقة. كما حرص على إشراك الأطفال في الحفل، بدعوتهم إلى خشبة المسرح لمشاركته أداء الأغاني الشعبية الروسية، في لفتة إنسانية لاقت تفاعلًا كبيرًا، قبل أن يختتموا بمفاجأة مميزة تمثلت في تقديم أغنية خاصة تعبيرًا عن حبهم للقاهرة ومصر.

وأكدت هذه الأمسية الفنية عمق العلاقات الثقافية بين مصر وروسيا، ودور الفنون في تعزيز التقارب والتفاهم بين الشعوب.

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

