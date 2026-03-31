انطلاق فعاليات المؤتمر الثامن لقسم الأنف والأذن والحنجرة بـ طب أسوان

شهدت جامعة أسوان انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثامن لقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب، والذي بدأت أعماله اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026، ويستمر حتى الأول من أبريل، وذلك بأحد فنادق محافظة أسوان، وسط حضور أكاديمي وطبي رفيع المستوى.



جاء افتتاح المؤتمر برعاية وحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وبمشاركة الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، والدكتور أشرف أحمد معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، والدكتور عصام أبو المجد الشريف رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة ورئيس المؤتمر، إلى جانب كوكبة من كبار أساتذة التخصص من مختلف الجامعات المصرية.



ويُعد المؤتمر أحد أبرز الفعاليات العلمية المتخصصة،حيث يجمع نخبة من الخبراء، من بينهم الدكتور أحمد خشبة، والدكتور حسام البساطي، والدكتور طارق عمارة، والدكتور حمزة الشافعي، والدكتور بليغ حمدي، والدكتور محمد عبد المتعال، والدكتور علاء كامل، في إطار علمي يعكس تطور المنظومة الطبية والتعليمية بجامعة أسوان.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن الجامعة تضع على رأس أولوياتها دعم الحراك العلمي والطبي، مشيرًا إلى أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات يعزز من بيئة البحث العلمي ويخلق جسورًا للتواصل بين الخبرات المختلفة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة، لافتًا إلى أن جامعة أسوان تسير بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي متميز في التعليم الطبي بجنوب صعيد مصر.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد زكي الدهشوري أن المؤتمر يأتي تحت عنوان “المستجدات الحديثة في جراحات الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات والتخاطب”، ويستهدف استعراض أحدث التقنيات والأساليب العلاجية، مؤكدًا أن هذا الحدث العلمي يمثل منصة حقيقية لتبادل المعرفة وصقل مهارات الأطباء، خاصة شباب الباحثين.

جهود جامعية

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور عصام أبو المجد الشريف إلى أن البرنامج العلمي للمؤتمر تم تصميمه بعناية ليواكب التطورات العالمية، حيث يتضمن جلسات علمية متخصصة وورش عمل تطبيقية تغطي مجالات دقيقة مثل جراحات الأذن الميكروسكوبية، ومناظير الأنف والجيوب الأنفية، واضطرابات السمع والتخاطب، بما يحقق أقصى استفادة علمية ومهنية للمشاركين، والتي تتم غدا في اليوم الثاني للموتمر بمستشفيات جامعة أسوان.

كما أوضح الدكتور أشرف أحمد معبد أن استضافة هذا الحدث العلمي الكبير تعكس ما تشهده مستشفيات جامعة أسوان من تطور ملحوظ في الإمكانيات والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن المنظومة الطبية بالجامعة تشهد توسعا مستمرا، سواء من حيث زيادة عدد الأسرة أو التخصصات الدقيقة، وهو ما يسهم في تقديم خدمات صحية متقدمة لأهالي أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.



ويُعد المؤتمر منصة علمية متميزة تسهم في نقل وتبادل الخبرات بين كبار الأساتذة والأطباء، بما يدعم تطوير الأداء الطبي والارتقاء بجودة الرعاية الصحية، ويؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه جامعة أسوان في خدمة المجتمع وتعزيز القطاع الطبي في صعيد مصر.

وشهد الموتمر إقبالا كبيرا من شباب الأطباء في تخصصات الأنف والاذن والحنجرة وجراحة المناظير.