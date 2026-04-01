بعد ارتفاعه 245 قرشًا.. أسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء

سجل سعر صرف الدولار في البنوك ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري، بإجمالي زيادة بلغت نحو 245 قرشًا.

وكان الدولار قد سجل أمس الثلاثاء ارتفاع بنحو 25 قرشا، وأول أمس الإثنين ارتفاعًا بنحو جنيه و20 قرشًا، فيما قفز أول الأحد بنحو جنيه كامل، ليواصل بذلك اتجاهه الصاعد داخل البنوك.



أسعار الدولار في البنوك



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 54.53 جنيه للشراء – 54.63 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل سعر الدولار 54.53 جنيه للشراء – 54.63 جنيه للبيع



وبلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) 54.53 جنيه للشراء – 54.63 جنيه للبيع، وفي بنك فيصل الإسلامي: 54.53 جنيه للشراء – 54.63 جنيه للبيع



كما سجل في بنك التعمير والإسكان: 54.53 جنيه للشراء – 54.63 جنيه للبيع، وبنك قناة السويس: 54.53 جنيه للشراء – 54.63 جنيه للبيع



ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية:54.55 جنيه للشراء – 54.65 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحدسجل 54.53 جنيه للشراء – 54.63 جنيه للبيع، والبنك العربي الإفريقي الدولي بلغ 54.53 جنيه للشراء – 54.63 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار اليوم في بنك تنمية الصادرات 54.75 جنيه للشراء – 54.85 جنيه للبيع



وفي البنك الأهلي الكويتي وصل سعر الدولار إلى 54.55 جنيه للشراء – 54.65 جنيه للبيع



وبلغ سعر صرف الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي: 54.80 جنيه للشراء – 54.90 جنيه للبيع، ونفس السعر سجله في بنك الكويت الوطني.



ووصل سعر صرف الدولار في بنك HSBC 54.57 جنيه للشراء – 54.67 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سجل 54.50 جنيه للشراء – 54.60 جنيه للبيع.

