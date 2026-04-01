دروع وتبادلات رسمية بين الاتحادين المصري والإسباني قبل كأس العالم 2026| تفاصيل

أهدى المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ، درعاً تذكارية لرافاييل لوزان أبال، رئيس الاتحاد الإسبانى لكرة القدم، وذلك على هامش المباراة الودية بين منتخبي مصر وإسبانيا، التي أقيمت اليوم ملعب «آر سي دي إي» في كورنيلا إل برات، بمدينة برشلونة، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة فى بطولة كأس العالم 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وحرص أبوريدة على تكريم رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وأهداه قميص منتخب مصر ، تعبيراً عن خالص تقديره وشكره له نظراً لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، طوال فترة معسكر الفراعنة في إسبانيا.

وبدوره، قام رئيس الاتحاد الإسبانى بتسليم أبوريدة درع الاتحاد وقميص المنتخب الإسباني، في إطار العلاقات الوطيدة، التي تربط الاتحادين المصري والاسباني وتأكيداً على تعزيز واستمرار التعاون الرياضى المثمر خلال الفترة المقبلة.