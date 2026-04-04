الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تفاصيل طرح أذون وسندات خزانة بـ203 مليار جنيه في أسبوع

محمد يحيي

قلص البنك المركزي المصري؛ من حجم طرح أدوات دين محلية خلال الأسبوع الجاري  بقيمة تبلغ 5 مليارات جنيه مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.

ويستهدف البنك المركزي المصري بشكل دوري؛  العمل على طرح أدوات دين من أذون وسندات الخزانة لتمويل الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

وحسب ما ذكرته نشرة الإكتتاب المستهدفة خلال الأسبوع الجاري والتي تتضمن التعاون مع وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

ويطرح البنك المركزي المصري أسبوعيًا أدوات دين محلية، وهي في صورة استثمارات مالية غير مباشرة؛ لدعم الموازنة العامة؛ نيابة عن وزارة المالية

وسجل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع الجاري، قيمة إجمالية تقدر بـ203 مليار جنيه بما يساوي 3.74 مليار دولار ، مقارنة 208 مليار جنيه بما يعادل 4.34 مليار دولار تم استهداف طرحها في الأسبوع الماضي. 

توزيعات أدوات الدين

تضمن طرح أذون خزانة من آجال "91 و273 و 182 و 364 يوما" بقيمة تبلغ 190 مليار جنيه بزيادة تبلغ 30 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

ومن المستهدف طرح  الأذون" في مزادين اثنين" الأول غدا الأحد، والثاني يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر طرح أذون خزانة 91 و 273 يوماً بقيمة 100 مليار جنيه اعتباراً من غدٍ الأحد؛ بزيادة تبلغ 25 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.

ويخطط البنك المركزي لاستهداف بيع أجل 91 يومًا بـ 50 مليار جنيه، وأجل 273 يومًا بقيمة 50 مليار جنيه.

وسيتم طرح مزاد آخر، يوم الخميس المقبل، يتضمن بيع أجل 182 يومًا بقيمة 40 مليار جنيه، وأجل 364 يومًا بقيمة 50 مليار جنيه، بقيمة إجمالية تبلغ 90 مليار جنيه .

ويستهدف البنك المركزي المصري طرح سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليار جنيه وتشمل استحقاقا خزانة ذات عوائد متغيرة وثابتة 

وتتضمن سندات ذات عائد ثابت تبلغ 10 مليارات جنيه تتضمن استحقاق خزانة لمدة عامين بقيمة 5 مليارات جنيه و استحقاق 3 سنوات بقيمة 520 مليارات جنيه .

ويستهدف البنك المركزي المصري بيع أذون خزانة ذات عائد متغير لمدة 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه.

