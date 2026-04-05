طقوس الجمعة العظيمة 2026 في مصر.. موعدها وأهم الشعائر

طقوس الجمعة العظيمة 2026 في مصر .. يستعد المواطنون المسيحيون في مصر لإنهاء فترة الصوم الكبير التي تمتد إلى 55 يومًا، وذلك مع حلول يوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026، والذي يُعد من أبرز أيام الأسبوع المقدس في التقويم القبطي، حيث يُعرف هذا اليوم باسم «الجمعة العظيمة” أو «جمعة الآلام”، ويكتسب مكانة خاصة لدى الأقباط لما يحمله من دلالات دينية وروحية عميقة.

وتزايدت معدلات البحث خلال الساعات الآتية عن طقوس الجمعة العظيمة وموعدها، بالتزامن مع اقتراب نهاية الصوم الكبير وبداية الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وهو ما يعكس اهتمامًا واسعًا من المواطنين بالتعرف على تفاصيل هذا اليوم المقدس وأهم شعائره داخل الكنائس.

موعد الجمعة العظيمة 2026 وعيد القيامة

وفقًا للتقويم القبطي والمسيحي الأرثوذكسي، تحل الجمعة العظيمة في عام 2026 يوم الجمعة 10 أبريل 2026، بينما يأتي عيد القيامة المجيد يوم الأحد 12 أبريل 2026، وذلك بعد انتهاء أسبوع الآلام الذي يبدأ بأحد الشعانين ويختتم بقيامة السيد المسيح .

ويمثل هذا التوقيت ذروة الأحداث الدينية لدى الأقباط، حيث تتكامل فيه الطقوس والصلوات التي تعكس رحلة الآلام والصلب، وصولًا إلى القيامة التي تحمل معاني الفرح والانتصار.

أبرز طقوس الجمعة العظيمة في الكنائس

تتميز الجمعة العظيمة بمجموعة من الطقوس الدينية الخاصة، التي تبدأ منذ الصباح الباكر وتستمر حتى ساعات المساء، حيث تُقام صلوات متواصلة تُعرف باسم «صلوات الساعة” أو «مراسم الصلب”، وتتضمن قراءات تفصيلية من الكتاب المقدس تسرد أحداث الصلب والآلام التي تعرض لها السيد المسيح.

كما تُقام صلوات خاصة أمام الأيقونات والصلبان داخل الكنائس، ويتم استخدام الشموع لإضاءة المكان في مشهد رمزي يعبر عن النور الذي يغلب الظلام، ويعكس الأمل في القيامة رغم الألم والمعاناة.

ويحرص الأقباط على حضور هذه الصلوات والمشاركة فيها، سواء داخل الكنائس أو من خلال متابعة الشعائر، لما تمثله من أهمية روحية كبيرة في هذا اليوم.

صلوات الجمعة العظيمة تمتد لـ 12 ساعة متواصلة

من أبرز ما يميز هذا اليوم هو استمرار الصلوات لفترات طويلة تصل إلى 12 ساعة متواصلة، حيث تتخللها قراءات من الأناجيل الأربعة، والتي تسرد بالتفصيل رحلة الصلب منذ لحظة القبض على السيد المسيح وحتى دفنه .

وتُعد هذه الصلوات من أكثر الشعائر تأثيرًا، إذ يعيش خلالها الأقباط حالة من التأمل العميق والتفاعل الروحي مع أحداث يوم الصلب، بما يعكس جوهر هذه المناسبة الدينية.

الصوم الانقطاعي ومظاهر التقشف في الجمعة العظيمة

تُعرف الجمعة العظيمة أيضًا بأنها يوم الصوم الانقطاعي الصارم، حيث يمتنع الكثير من الأقباط عن الطعام والشراب لساعات طويلة، في تعبير عن المشاركة الروحية في آلام السيد المسيح، ويحرص البعض على قضاء اليوم بالكامل داخل الكنائس للمشاركة في الصلوات.

كما يُعد هذا اليوم من أكثر أيام الصوم الكبير حزنًا وتأملًا، حيث تتجسد فيه مشاعر الخشوع والتقشف، في إطار الاستعداد لاستقبال عيد القيامة المجيد.

طقس السجود والميطانيات في نهاية اليوم

ينتهي يوم الجمعة العظيمة بطقس مميز يُعرف بالسجود أو «الميطانيات”، حيث يقوم الأقباط بالسجود طلبًا للتوبة، ويصل عدد السجدات إلى 400 سجدة أو 100 سجدة في كل اتجاه شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا، في مشهد يعبر عن التضرع والخشوع.

ويردد المشاركون خلال هذا الطقس عبارة «كيرياليسون”، والتي تعني «يارب ارحم” أو «ارحمنا يا الله”، في صيغة جماعية تعكس وحدة المشاعر والإيمان بين الحاضرين.

محطات أسبوع الآلام في مصر 2026

تتوالى المناسبات الدينية خلال أسبوع الآلام، حيث تمثل كل محطة حدثًا مهمًا في حياة السيد المسيح، وتشمل هذه المحطات خميس العهد الذي يوافق يوم 9 أبريل 2026، ثم الجمعة العظيمة يوم 10 أبريل 2026، ويليها سبت النور المعروف أيضًا بسبت الفرح يوم 11 أبريل 2026.

وتُعد هذه الأيام من أكثر الفترات أهمية في التقويم القبطي، حيث يعيش خلالها الأقباط أجواء روحانية خاصة تجمع بين الحزن والتأمل والاستعداد للفرح.

قائمة الأعياد من الشعانين إلى القيامة 2026

يبدأ أسبوع الآلام بأحد الشعانين الذي يوافق يوم الأحد 5 أبريل 2026، ثم يأتي عيد البشارة يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، يليه خميس العهد يوم الخميس 9 أبريل 2026، ثم الجمعة العظيمة يوم الجمعة 10 أبريل 2026، وبعدها سبت النور يوم السبت 11 أبريل 2026، ليختتم الأسبوع بعيد القيامة المجيد يوم الأحد 12 أبريل 2026.

وتُعد هذه المناسبة من أهم الفترات الدينية لدى المسيحيين، حيث تجمع بين الطقوس الروحية العميقة والاحتفال بقيامة السيد المسيح، بما يحمله من معاني الأمل والتجدد.