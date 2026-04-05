هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
الإشراف العام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الشيوخ يدعو الحكومة للبحث حلول جديدة لضمان فاعلية نصوص قانون المواريث

النائب أحمد سمير حامد الحمامصي
النائب أحمد سمير حامد الحمامصي
حسن رضوان

انتهت اللجنة المشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، من مناقشة طلب النائب أحمد سمير حامد الحمامصي بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون المواريث، في خطوة تستهدف تعزيز حماية الحقوق وضمان إنفاذ القانون.

وخلصت اللجنة إلى دعوة الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، لحضور الجلسة المقبلة، لبحث التحديات التي تواجه تطبيق القانون، ومناقشة المقترحات المطروحة لمعالجة أوجه القصور.

كان النائب أحمد الحمامصي قد تقدم بدراسة متكاملة حول الأثر التشريعي لقانون المواريث، في إطار دعم تفعيله على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الإناث، حيث وافق المجلس على إحالة الدراسة إلى اللجنة المختصة لبحثها ورصد الثغرات التشريعية والإجرائية.

وكشفت المذكرة الإيضاحية المصاحبة للدراسة عن وجود تعديات متكررة على حقوق النساء في الميراث، لا سيما في العقارات، رغم وضوح النصوص القانونية، حيث تتنوع الانتهاكات بين الامتناع عن التسليم، والمماطلة، واستغلال بعض الثغرات، إلى جانب ضغوط اجتماعية تدفع أحيانًا إلى التنازل القسري عن الحقوق.

وأشار الحمامصي إلى أن الأزمة تتفاقم في النزاعات العقارية بسبب تداخل الأعراف مع بطء الإجراءات القانونية، ما يضع النساء في موقف أضعف رغم امتلاكهن حقوقًا قانونية صريحة.

وأكد أن الهدف من الدراسة هو سد الفجوة بين النص والتطبيق، وتحويل القوانين إلى أدوات فعالة تحقق العدالة، دون المساس بالأحكام الشرعية، بل من خلال تطوير آليات التنفيذ وتعزيز الحماية القانونية.

وأكد أن مناقشة هذا الملف تأتي في إطار الدور الدستوري لمجلس الشيوخ في ترسيخ العدالة الاجتماعية، وضمان حماية الحقوق، خاصة حقوق المرأة التي يكفلها الدستور والقانون.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

تطبيقات بدلا من ماسنجر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

سعر الدولار

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وزير المالية

بعد إقرارها رسمياً.. موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات

ترشيحاتنا

حريق بشارع خسرو في حلوان

السيطرة على حريق بشارع خسرو في حلوان.. تفاصيل

مصرع شخص في مشاجرة

مصرع شخص علي يد آخر في مشاجرة بالمنوفية

اسعاف - ارشيفية

العثور على جثة شاب فى ظروف غامضة داخل شقة سكنية بأسوان

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

العرض قريبا.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس مسلسله "الفرنساوي"

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

نجاح أول جراحة متقدمة لتثبيت كسر بالعمود الفقري بمستشفى منيا القمح المركزي لإنقاذ شاب من الشلل

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد