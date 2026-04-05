محافظ الإسكندرية يتابع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم مستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي بنطاق حي وسط، ومستشفى طلبة سبورتنج بنطاق حي شرق، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل المنشآت الصحية، والوقوف على كفاءة التشغيل وانتظام سير العمل بها.

استهل المحافظ جولته بتفقد مستشفى جمال عبد الناصر، والتي تخدم ما يقرب من مليون مريض من أبناء الإسكندرية والمحافظات المجاورة، و تضم 550 سرير موزعين على جميع أقسام المستشفى، حيث شملت الجولة متابعة مبنى العلاج الكيميائي، وحدة عناية القلب ووحدة القلب المفتوح و عنايات عامة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ الذي يستقبل يوميًا من 300 إلى 400 مريض، مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به المستشفى وخاصة انها تقوم ب2200 عملية شهرياً ، كما تقوم ب 1960 جلسة غسيل كلوي شهرياً ،حيث اطمأن على كفاءة الأجهزة الطبية ومستوى الرعاية المقدمة للمرضى.

كما تفقد المحافظ مستشفى طلبة سبورتنج بنطاق حي شرق، والتي تخدم نحو 2.5 مليون مريض من الطلاب والمواليد بمحافظة الإسكندرية وأربع محافظات مجاورة و بها 342 سرير و متوسط العمليات التي تقوم بها شهرياً 1450 عملية، حيث شملت الجولة تفقد عناية القلب المفتوح، ومركز الهيموفيليا “مرض عدم تجلط الدم”، والذي تم إنشاؤه حديثًا ويستقبل قرابة 20 مريضًا يوميًا، ويقدم خدمات علاجية وتثقيفية متكاملة، إلى جانب مركز غسيل الكلى الذي يضم 30 ماكينة غسيل كلوي لخدمة المرضى.



وأكد محافظ الإسكندرية أن مستشفى جمال عبد الناصر وطلبة سبورتنج يمثلان نموذجًا مهمًا للمنشآت الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحي، لما يقدمانه من خدمات علاجية متخصصة لقطاع كبير من المواطنين، موجهًا بضرورة الاستمرار في تطوير مستوى الأداء ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة، بما يحقق أفضل رعاية صحية ممكنة ويخفف العبء عن كاهل المرضى.

و استمع المحافظ، خلال تواجده، إلى جميع الشكاوى والمطالب من رواد المستشفيات، مؤكدًا لهم أن الهدف الرئيسي هو توصيل الخدمة الطبية بشكل مرضٍ وعادل للمواطنين. كما وجه المحافظ رؤساء أحياء وسط وشرق بتسهيل أي إجراءات من شأنها الحفاظ على الحالة الانشائية لمباني المستشفيات وتوسيع وتيسير تقديم الخدمة للمرضى.



رافق المحافظ خلال جولته كلٌّ من الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي، والدكتورة أميرة يسن، نائب المحافظ، والدكتور سيد جلال، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية، والدكتور محمود مجاهد، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة شاهيناز مصطفى، مدير هيئة التأمين الصحي بالإسكندرية، والسادة رؤساء أحياء وسط وشرق، حيث تم متابعة سير العمل داخل المستشفيين والتأكد من انتظام تقديم الخدمات الطبية وتوافر الإمكانيات اللازمة لخدمة المواطنين.