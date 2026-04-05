قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

حظر استيراد السكر الخام.. تحرك حكومي لتقليل فاتورة الاستيراد

ماجدة بدوى

كشف حسام كرم مدير عام المجالس التصديرية عن صدور قرار من ٤٨ ساعة بحظر استيراد السكر الخام، مضيفًا أن القرار يستهدف الحد من الفاتورة الاستيرادية في ظل الأوضاع اقتصادية الراهنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، برئاسة النائب محمد حلاوة لمناقشة  الاقتراح برغبة المقدم من النائبة بشأن إنشاء مصنع متكامل لإنتاج السكر بمنطقة وادي النقرة بمحافظة أسوان، في إطار دعم المشروعات الصناعية المرتبطة بالأمن الغذائي وتعزيز التنمية في صعيد مصر.

و أثنى النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة على القرار، مؤكدا أنه قرار جيد يتماشى مع مطالب اللجنة بالحد من الاستيراد، قائلا :" لا يمكن في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة الاعتماد على الاستيراد ويجب أن يكون هناك رؤية لهذه الصناعة".

وقال الكيميائي صلاح فتحي العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكميلية أن الشركة  تمتلك 8 مصانع تمتلك  لإنتاج السكر من القصب، بالإضافة إلى مصنع بينتج السكر من البنجر بالإضافة إلى مصنع أبو قرقاص المشترك.

وأوضح خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة لمناقشة اقتراح برغبة المقدم من النائبة نيفين فارس بشأن إنشاء مصنع متكامل لإنتاج السكر بمنطقة وادي النقرة بمحافظة أسوان، في إطار دعم المشروعات الصناعية المرتبطة بالأمن الغذائي وتعزيز التنمية في صعيد مصر.

وأشار إلى أن عدد مصانع البنجر في مصر حوالي 9 مصانع؛ بينهم 4 تابعين للقطاع خاص  و 5 مشاركة فيهم الحكومة والبنوك.

وأشار إلى ​أنه من المفترض أن يتم انتاج  حدود 10.5 لـ 11 مليون طن قصب، وكان هذا يحقق  في السابق ولكن حاليا يتم  انتاج  حوالي 5.5 مليون طن قصب وهو ما يعني ان المصانع تعمل  بحوالي 50% من طاقتها.

وكشف عن تراجع إنتاج مصنع "كوم أمبو"، الذي يعد قلعة صناعة السكر في مصر والذي يمثل وحده 20% من طاقة الشركة؛ حيث تراجع حجم العمل به من 2.2 مليون طن قصب إلى نحو 1.19 مليون طن خلال الموسم الماضي.

وأشار إلى أن التحديات لا تتوقف عند القصب، بل تمتد لمصانع البنجر، ومنها مصنع "القناة" بالمنيا، حيث لا تعمل جميع تلك المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية رغم وجود استثمارات ضخمة.

وأكد أن الفارق في استهلاك المياه بين الري بالتنقيط والري بالغمر في محصول القصب لا يتجاوز 3% إلى 4%، نظراً لأن دورة المياه تعود مرة أخرى للمصارف والزراعة.

وأوضح أنه في عام 1972، كانت مصر تصدر السكر لجميع دول العالم بإنتاج لم يتجاوز 750 ألف طن و​اليوم، يصل الإنتاج إلى 2.8 مليون طن، ومع ذلك نواجه أزمات في الكفاية والتشغيل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد