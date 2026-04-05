عمرو الدردير: ناصر منسي أعظم مهاجم بالدوري خلال 10 سنوات

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير بتألق ناصر منسي، بعد قيادته نادي الزمالك لفوز كبير على النادي المصري، مؤكدًا أنه الأفضل حاليًا بين مهاجمي مصر، ويستحق التواجد في صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وكتب الناقد الرياضي الدردير عبر حسابه على فيسبوك: "وأنا بكامل قواي العقلية… ناصر منسي هو أعظم مهاجم في تاريخ الدوري خلال آخر 10 سنوات، وأفضل مهاجم في مصر حاليًا، شاء من شاء وأبى من أبى. يا أخي، حقه يلعب في برشلونة بدل لامين يامال".

تُوّج ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي الزمالك، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النادي المصري، التي أُقيمت مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وحقق الزمالك فوزًا كبيرًا على المصري بنتيجة 4-1، في إطار الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 46 نقطة، وينفرد بصدارة جدول الترتيب.