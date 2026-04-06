قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء ونظيره المغربي يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية
اغتيال أصغر باقري.. إسرائيل تعلن استهداف قائد بارز بالحرس الثوري داخل إيران
نواب يعلنون رفضهم مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة
من الشراكة الاستراتيجية إلى التنسيق الإقليمي.. تفاصيل اتصال الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسبانيا
الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية
الحرس الثوري يستهدف قاعدة للجنود الأمريكيين في الكويت
3,2 % انخفاضا في قيمة الواردات خلال شهر يناير 2026
الأردن يعلن استهداف أراضيه بصاروخ و3 مسيرات الـ24 ساعة الماضية
طوارئ في الاحتلال .. نقل 163 إسرائيليا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
تهديد إشعاعي في إيران.. نشاط عسكري قرب محطة بوشهر النووية يثير القلق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باسم سمرة: ذات استغرق 3 سنوات.. وبطل العمل لا يحتاج عضلات

باسم سمرة
باسم سمرة

كشف الفنان باسم سمرة عن كواليس مشاركته في مسلسل «ذات»، مؤكدًا أن العمل استغرق منه نحو 3 سنوات، مشيرًا إلى أنه مأخوذ عن رواية للكاتب صنع الله إبراهيم، ومن إخراج كاملة أبوذكري وخيري بشارة، ويتناول مراحل مختلفة من تاريخ مصر بداية من عام 1967 وحتى 2011.

وأوضح خلال لقاء ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الشخصية التي قدمها كانت لرجل طموح لكنه كسول، وشهدت كواليس العمل نقاشات مع المخرجة كاملة أبوذكري حول طريقة تقديم الشخصية، حيث كان يرغب في إظهارها بشكل أكثر إنسانية وعاطفية تجاه بناته، بينما كانت ترى تقديمه كرجل «مريح دماغه».

وأشار سمرة إلى أن الدور كان ممتعًا، لافتًا إلى حبه للفنانة نيللي كريم، موضحًا أن الكوميديا في العمل جاءت من طبيعة الشخصية نفسها، حيث إن فشلها ومحدودية تفكيرها كانا مصدرًا للضحك، وهو ما انعكس في بعض التفاصيل مثل تكرار استخدامه لمصطلح "of course".

وعن تجربته في فيلم «تيتة رهيبة»، تحدث عن تعاونه مع الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، مشيرًا إلى رغم غرابة التركيبة الفنية التي جمعته بها وبالفنان محمد هنيدي، مؤكدًا أنه كان متخوفًا في البداية من تقديم الكوميديا أمامهم.

وأضاف أن معظم الفنانين الذين عمل معهم قدموا له الدعم، وعلى رأسهم عادل إمام وسمير غانم، لافتًا إلى أن هنيدي منحه مساحة كبيرة للارتجال الكوميدي، وهو ما ساعده على تطوير دوره في «تيتة رهيبة»، خاصة أن مساحة الشخصية كانت صغيرة في البداية قبل أن يعمل على تكبيرها بإضافة إفيهات خاصة به مثل جملة «مسا مسا يا رءوف».

كما أشار إلى مشاركته في مسلسل «الكيف»، حيث حصل على مساحة كوميدية مميزة أمام الفنانة عفاف شعيب.

وأكد سمرة أن التمثيل مهنة تحتاج إلى تثقيف وتأسيس حقيقي، مشيرًا إلى أن تأخره في تحقيق النجاح كان في صالحه، لأن الشهرة السريعة قد تؤدي إلى نتائج سلبية، مشددًا على أهمية تطوير أدوات الممثل، سواء في مخارج الألفاظ أو لغة الجسد، وأن الموهبة وحدها لا تكفي، مرددا: "الممثل مش شرط يبقى عضلات او شعره ناعم بس".

وشدد على أنه لا يشعر بالغربة داخل أي عمل فني، حتى في حال وجود نجوم ذوي طلبات خاصة، موضحًا أنه يركز فقط على لحظة بدء التصوير، معتبرًا أن بعض هذه السلوكيات ترتبط بـ«الإيجو»، بينما يظل الأداء الحقيقي هو الفيصل على الشاشة.

باسم سمرة صاحبة السعادة إسعاد يونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

إبراهيم عبد الجواد

بعد الفوز علي المصري ..إبراهيم عبد الجواد يتغني بثنائي الزمالك

ترشيحاتنا

اللجوء إلى المترو

ذعر في إسرائيل.. اللجوء إلى المترو هربا من الهجوم الإيراني

الاجتماع الخامس عشر لنقاط الاتصال الوطنية العربية

جامعة الدول تناقش مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة

أرشيفية

إعفاء خاص.. إيران تسمح للعراق بإرسال شحنات النفط عبر مضيق هرمز

بالصور

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية
القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية
القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

قبل شم النسيم.. أضرار كارثية لتناول الفسيخ

بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة

فيديو

القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد