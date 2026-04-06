عفت نصار: الزمالك سيتوج بالدوري وبيراميدز في المركز الثاني

توقع عفت نصار، نجم الزمالك السابق، فوز الفارس الأبيض ببطولة الدوري ،وذلك بعد استمرار تصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وقال عفت، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc":الزمالك هيتوج بالدوري، وبيراميدز هيكون في المركز الثاني، والأهلي هيجي في المركز الثالث".

وتابع: الأهلي عنده تخمة من اللاعبين، وأغلبهم بيلعبوا في مراكز ثابتة، زي أشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه، واحد بيلعب في الشمال والتاني في اليمين، وده بيخليك تخسر واحد منهم".

و أضاف: "أداء الأهلي مش هيتحسن، ومش هيكون فيه طفرة في المستوى، بسبب إن كل لاعب عايز يظهر ويكون هو النجم، وده بيأثر على الأداء الجماعي للفريق".

واختتم تصريحاته قائلًا: "مشاركة الأهلي في الكونفدرالية مش مضمونة، بس قبل كده الأهلي كان تالت الدوري وشارك في دوري أبطال إفريقيا، وممكن الاتحاد الإفريقي يعمل استثناء ويخلي 3 أندية تشارك، لأن بصراحة دوري الأبطال مينفعش من غير الأهلي".