زد يصطدم بالمقاولون العرب في مجموعة الهبوط بالدوري

يواجه فريق زد منافسه المقاولون العرب اليوم على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني لمجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة زد ضد المقاولون العرب في تمام الساعة الثامنة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري.

ويسعى فريق زد لمواصلة الانتصارات وتصدر مجموعة الهبوط بعد الفوز على طلائع الجيش في الجولة الأولى بنتيجة هدف دون رد

فيما يحاول فريق المقاولون العرب تدارج النتيجة السلبية التي حققها أمام بتروجت في الجولة الأولى حينما سقط في التعادل 2-2 وخسر نقطتين في مشواره.

ويحاول فريق المقاولون العربتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للابتعاد عن خطر الهبوط في الدوري خلال الموسم الحالي.

ويحتل فريق زد المركز الأول في مجموعة الهبوط برصيد 29 نقطة فيما جاء فريق المقاولون العرب في المركز العاشر برصيد 18 نقطة