في حضرة المعلم الأول.. أرسطو يفك لغز المادة التي لا تفنى

خلف ستار الزمن، وفي قلب التحولات التي لا تنتهي، يكمن السر الأعظم الذي حاول العقل البشري فك طلاسمه منذ الأزل، هل العدم هو النهاية؟ أم أن الفساد ليس إلا تمهيدًا لولادة جديدة؟

في استعادة استثنائية لواحد من أثمن كنوز الفكر الإنساني، يطل علينا المعلم الأول أرسطو طاليس من خلال كتابه الخالد "الكون والفساد"، الذي نقله إلى اللغة العربية أحمد لطفي السيد والصادر عن المركز القومي للترجمة.

هذا الإصدار ليس مجرد صفحات تاريخية، بل هو رحلة في جوهر الطبيعة؛ حيث يغوص بنا أرسطو في فلسفة "الكون" (بمعنى التكوّن والنشوء) و"الفساد" (بمعنى التحلل والزوال). يطرح الكتاب تساؤلات حارقة حول كيفية تشكّل العناصر الأربعة، وكيف يتبدل الشيء ليصير شيئًا آخر، وما الفرق بين التغير في الصفات والتحول في الجوهر ذاته.

ولا يكتفي هذا العمل برصد الظواهر، بل ينفتح على رؤية حضارية أوسع؛ إذ يضع العالم الإغريقي في قلب ميزان الحضارة، مبرزًا أثره العميق في تشكيل ملامح الفكر الإنساني، في مقابل عوالم أخرى كالهند وفارس، ليكشف كيف صاغ العقل اليوناني قوالب الآداب والعلوم التي ننسج على منوالها حتى اليوم.

الأشياء لا تنتهي لتغيب، بل تتبدد لتعيد تشكيل وجه الحياة من جديد. في مذهب أرسطو، ليس الفساد عدوًا للوجود، بل رفيق الدرب في رقصة الصيرورة الأبدية؛ فكل فناء يحمل في طياته بذور بقاء قادم، وكل زوال هو نداء مكتوم لميلاد لم يحن وقته بعد. إنها حكاية المادة التي لا تموت، بل تتجلى في صور لا نهائية من البهاء والغموض.