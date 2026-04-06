البرهان يصدر قراراً بتعيين مساعدين جدد للقائد العام للقوات المسلحة

أصدر رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قراراً يقضي بتعيين عدد من المساعدين للقائد العام، في إطار ترتيبات إدارية جديدة داخل المؤسسة العسكرية.



وبحسب القرار، تم تعيين الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم شانتو مساعداً للقائد العام لشؤون البناء والتخطيط الاستراتيجي، فيما تم تعيين الفريق أول ركن ميرغني إدريس سليمان إدريس مساعداً لشؤون الصناعات العسكرية.



كما شمل القرار تعيين الفريق مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر إبراهيم كريمة مساعداً للقائد العام لشؤون العلاقات الدولية والتعاون العسكري.



وأوضح القرار أن التعيينات تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثاني من أبريل 2026م.