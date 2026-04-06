بحضور مدبولي وأخنوش.. بدء أعمال الدورة الأولى لـ لجنة التنسيق المصريةـ المغربية
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة
ترامب فقد عقله.. أعضاء بالكونجرس الأمريكي يشككون في إدراك ترامب ويصفونه بـ"المجنون"
الفيومي: موظفو المحليات ليس كلهم فاسدين.. و"2 أو 3% مشوهين العاملين فيها
مقتل اثنين وإصابة آخر في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان
45 يوماً لمن تجاوز الخمسين.. الشيوخ يوافق على إجازات أعضاء جهاز حماية المنافسة
مواجهة ساخنة.. الحرس الثوري يحرق سفينة إسرائيلية ويسقط مسيرة أمريكية
مستجدات ساخنة .. مصر والمغرب يناقشان تطورات التصعيد العسكري في المنطقة
خطة كلها أجانب ومصريين وطيور مهاجرة .. كيف يتحرك الأهلي لتعويض رحيل أليو ديانج ؟
من التقاوي إلى الصيد البحري .. اتفاق مصري مغربي لتعميق التعاون الزراعي المشترك
شعراوي: مشروع الإدارة المحلية المقدم من الحكومة به معوقات كثيرة
ليفربول يدرس صفقة تبادلية مع الهلال السعودي لضم ماركوس ليوناردو مقابل صلاح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

رئيس تشريعية النواب يطالب بإعادة النظر في النظام الانتخابي بمشروع قانون الإدارة المحلية

محمد عيد محجوب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

قال محمد عيد محجوب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب  إن مشروع قانون الإدارة المحلية المطروح حاليًا يحتاج إلى مراجعة دقيقة وشاملة للتشريعات ذات الصلة، بما يضمن عدم حدوث أي تعارض مع القوانين القائمة أو النصوص الدستورية.

وأوضح، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بـمجلس النواب المصري، أن بعض المواد المقترحة قد تتعارض مع أحكام الدستور، مشيرًا بشكل خاص إلى المادة 182، وكذلك ما يتعلق بالمبالغ التي تحصلها الوحدات المحلية، والتي قد لا تتوافق مع المحددات الدستورية الواردة في المادة 128.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في النظام الانتخابي المنصوص عليه في مشروع القانون، لتفادي تكرار المشكلات التي شهدتها العملية الانتخابية البرلمانية في السابق، مؤكدًا أهمية الخروج بقانون متوازن يعكس تطلعات المواطنين.

وأشار إلى أن مراجعة مشروع القانون أمر حتمي لضمان صدوره بشكل يليق بالمصريين، حتى وإن استدعى ذلك إعادة صياغته بالكامل أو إعداد مشروع قانون جديد يحقق التوافق التشريعي والدستوري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

ترشيحاتنا

الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يهنئ نادر عبد الحليم لتعيينه نائبًا لرئيس هيئة الطاقة الذرية

هل يجوز ترك سجادة الصلاة على الأرض طوال اليوم

هل يجوز ترك سجادة الصلاة على الأرض طوال اليوم؟.. الإفتاء تجيب

الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يهنئ السفير علاء الدين زكريا برئاسة هيئة الاستعلامات

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

أورمان الشرقية توزع بطاطس على 2000 أسرة أولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد