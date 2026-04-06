محافظ الغربية يتابع بدء أعمال رفع كفاءة ورصف شارع المدارس بالدلجمون

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بدء أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق شارع المدارس بقرية الدلجمون بمركز كفر الزيات، والذي تقوم بتنفيذه مديرية الطرق والنقل بالغربية.

وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بشبكة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وأشار المحافظ إلى أن الطريق يمتد بطول 700 متر، حيث بدأت الفرق المختصة بإزالة طبقة الأسفلت المتهالكة تمهيدًا لأعمال الرصف ورفع كفاءة الطريق بالكامل.

وأكد على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، ومتابعة سير الأعمال يوميًا لضمان استكمال المشروع في المواعيد المحددة دون أي تأخير.