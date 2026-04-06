مفاجأة مدوية في مكافآت تأهل منتخب الكونغو للمونديال.. تفاصيل

كشف الإعلامي أمير هشام مفاجأة بشأن مكافآت التأهل لمنتخب الكونغو بعد التأهيل للمونديال.

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مكافآت خيالية بعد التأهل للمونديال، منزل وسيارة لكل لاعب في منتخب الكونغو الديمقراطية ".

وقدم نادي بيراميدز بالتهنئة لمهاجمه الدولي فيستون ماييلي والاتحاد الكونغولي لكرة القدم، بمناسبة التأهل التاريخي للمنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ونجح منتخب الكونغو الديمقراطية في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في التاريخ ولأول مرة منذ 52 عاما بعد الفوز على نظيره منتخب جامايكا بهدف دون مقابل في مباراة الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم، تحت قيادة المدير الفني الفرنسي سباستيان ديسابر والذي سبق وتولى قيادة نادي بيراميدز في وقت سابق

وأكد نادي بيراميدز في التهنئة اعتزازه الشديد بتواجد الدولي الكونغولي فيستون ماييلي أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام 2025 في صفوفه، وتواجده ضمن كتيبة منتخب الكونغو الذي صنع الإنجاز وتأهل إلى كأس العالم بعد سنوات طويلة من الغياب.

وبتأهل المنتخب الكونغولي إلى نهائيات كأس العالم انضم إلى المجموعة الحادية عشرة والتي تضم إلى جانبه منتخبات البرتغال وأوزبكستان وكولومبيا