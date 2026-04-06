فن وثقافة

محمد رضوان : كاظم فى مسلسل السوق الحرة كان عصامي وبخيل .. فيديو

أحمد إبراهيم

كشف الفنان محمد رضوان كواليس شخصية “كاظم” فى مسلسل السوق الحرة الذى عرض فى رمضان الماضي ولقى اعجاب الجمهور. 

وقال محمد رضوان خلال ندوة صدى البلد : شخصية كاظم احتاجت الى تحضيرات كثيرة وتحدثت مع المخرج شادي علي والمؤلف هشام يحيى حتى تم الاستقرار على الشكل النهائى لشخصية والتى تتسم بانها شخصية عصامية ولكن يعيبها بعض البخل. 

تفاصيل مسلسل السوق الحرة

وتحدث الفنان محمد ثروت، عن شخصية جمعة مسئول شئون العاملين فى المطار وكيف استطاع أن يقدم هذه الشخصية بطريقة كوميدية لتخطف الأنظار.

من جهته، تطرق الفنان محمد رضوان إلى تفاصيل شخصية “كاظم” الذي حقق حلمه بامتلاكه مطارا خاصا به مما خلق حالة من الجدل لدى الجمهور خاص مع فكرة صفة البخل التى تتسخ بشخصيته.

بينما كشف حسام داغر ، عن شخصية أشرف التى قدمها بالعمل حيث يظهر كدكتور إلا أنه ليس له فى الطب.

وأما دينا محسن “ويزو” تحدثت عن شخصية ندى ايلاينار والتى تهتم بالميكاب والمكياج وتقوم ببيع سلع مضروبة.

وتحدث المؤلف هشام يحيى عن كواليس كتابته لسيناريو العمل وكيفية تطويرها حتى ظهرت الى النور وما اصعب المشاهد التى واجهته أثناء الكتابة.

كما تطرق المخرج شادي علي الى كيفية اختياره لكل هؤلاء الكوميديانات فى هذا العمل وفكرة تقديم عمل فني بعتمد على اللامنطق.

وأخيرا كشفت المنتجة شرين مجدي عن الصعوبات التى واجهتها فى إنتاج هذا العمل والتحديات التى حاولت تذليلها بفريق العمل حتي يخرج إلى النور بهذه الطريقة التى أحبها الجمهور.

