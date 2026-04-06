ضياء المرغني يطمئن جمهوره على حالته الصحية: أستعد لجلسات العلاج الطبيعي| خاص
التلفزيون الإيراني يطلب من المواطنين تشكيل سلسلة بشرية حول محطات الطاقة غدًا
أول رد من وكيل ماتا ماجاسا على أنباء انتقاله إلى الأهلي
الدولية للطاقة الذرية: رصد آثار لضربات عسكرية بمحيط محطة بوشهر النووية الإيرانية
الرقية الشرعية الصحيحة.. آيات وأدعية نبوية للحماية من الحسد والسحر
موعد صرف مرتبات أبريل 2026 في مصر وجدول الصرف الرسمي
ماذا قال فتوح لمعتمد جمال بعد واقعة تغييره أمام المصري؟
قبل صدام اليوم ..قوة سيراميكا كليوباترا في الركنيات وأزمة دفاعية واضحة تضرب الأهلي
خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك
انفجارات تهز إيران.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن موجة جديدة من الضربات الجوية
مقتل 3 وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
مدرب بلجيكا السابق: لسنا مرشحين لحصد كأس العالم.. ومواجهة مصر صعبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مصرع 3 أشخاص صعقا بالكهرباء في مزرعة بمركز بلاط بالوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

لقي 3 أشخاص مصرعهم  صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة بنطاق مركز بلاط بالوادي الجديد.

وتلقت الأجهزة الأمنية في الوادي الجديد إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث صعق بالكهرباء داخل مزرعة تابعة لدائرة مركز بلاط، وعلى الفور جرى إخطار القيادات المعنية والدفع بفرق الإسعاف إلى موقع الحادث للوقوف على الملابسات الأولية والتعامل مع البلاغ.

أظهرت المعاينة الأولية أن الضحايا هم: محمد حسن مسلم، 20 عامًا، وأحمد السيد محمد أحمد، 32 عامًا، ومصطفى علي طنطاوي، 20 عامًا، بعدما تعرضوا إلى صعق بالكهرباء داخل مزرعة تقع في منطقة الطريق الدائري على طريق “بلاط – الخارجة".

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور ورود البلاغ، بينما باشرت الجهات الأمنية إجراءاتها الميدانية في مركز بلاط، مع فرض كردون أمني حول موقع الحادث لحين انتهاء الفحص والمعاينة، خاصة أن الواقعة جرت داخل مزرعة وفي نطاق يستلزم التدقيق في مصدر التيار الكهربائي وملابسات الوفاة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما قررت النيابة العامة والجهات الأمنية عدم نقل الجثامين من موقع الحادث في الوقت الحالي، لحين استكمال المعاينة الفنية وتحديد الأسباب الدقيقة التي قادت إلى وقوع الحادث، وبيان ما إذا كانت الواقعة ناتجة عن خلل كهربائي مفاجئ أو ظروف أخرى يجري فحصها.

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

سلاح الجو الإسرائيلي

الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات

اللحم البقري

اعرفها قبل ما تشتري .. علامات تكشف اللحمة الفاسدة

كركم

يحمي من الأمراض.. إيه الحاجات اللي ينفع تضيفها على الكركم

سلس البول

مش بس التسرب.. أعراض غير متوقعة لسلس البول

بالصور

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

تعرف على مواصفات السيارة N°7‎ الـ SUV منDS ‎‏ ‏الفرنسية

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

فيديو

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

إنقاذ الطيار الأمريكي

عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

السر وراء فشلها باللغة العربية

فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

المزيد

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

المزيد