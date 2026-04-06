اعتراض مسيرة حوثية ورشقات إيرانية تضرب قلب تل أبيب وتخلف عشرات الإصابات| تفاصيل

قالت دانا أبو شمسية إن القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أفادت باعتراض مسيّرة يمنية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه جنوب الأراضي المحتلة، وتحديداً مدينة إيلات، حيث دوت صفارات الإنذار عقب رصدها من قبل منظومة الدفاع الجوي، مشيرة إلى وقوع بعض الأضرار في عدة مواقع نتيجة سقوط شظايا أثناء محاولة اعتراض المسيّرة، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن اندلاع حرائق في بعض المباني.

وأضاف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، أن وسط ومركز إسرائيل، وتحديداً منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب الكبرى وضواحيها، شهدت رشقة صاروخية، حيث دوت صفارات الإنذار في عشرات المواقع، مع تسجيل سقوط شظايا صاروخ انشطاري يحمل قنابل عنقودية في نحو 30 موقعاً، تركزت معظمها في المناطق الشرقية من تل أبيب مثل "بيتاح تكفا" و"رمات غان".

وأوضحت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن الإسعاف الإسرائيلي أعلن عن إصابة 3 إسرائيليين جراء هذه الرشقة الصاروخية، في حين سبق ذلك مقتل 4 آخرين إثر انهيار مبنى سكني مكوّن من 5 طوابق في حيفا نتيجة صاروخ باليستي إيراني يزن رأسه الحربي نحو 450 كيلوجراماً، ما أدى إلى وجود عالقين تحت الأنقاض.

وأشارت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن تنفيذ لواء "جولاني" والفرقة 36 عمليات عسكرية ضد حزب الله، استهدفت أكثر من 300 هدف في الجنوب اللبناني، بالتزامن مع ضربات إسرائيلية على إيران، من بينها استهداف منشأة بتروكيماويات رئيسية، قال وزير الأمن الإسرائيلي إنها تغطي 80% من احتياجات إيران من المواد البتروكيماوية والكيماوية و50% من احتياجاتها النفطية.