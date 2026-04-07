استجابة لأهالي ببسيون.. محافظ الغربية يوجّه بإنشاء مطبات صناعية بشارع عمر زعفان

في استجابة سريعة لمطالب أهالي مدينة بسيون، وجّه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الحوادث المتكررة بشارع عمر زعفان، وذلك في إطار حرص المحافظة على سلامة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان على الطرق.

وعقب صدور التوجيهات مباشرة، تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الغربية والدفع بالمعدات اللازمة للبدء الفوري في إنشاء مطبات صناعية بالمناطق الحيوية بالشارع، خاصة عند الفتحات ومحيط مسجد الصحابة، على أن يتم استكمال الأعمال تباعًا لتغطية باقي المناطق الأكثر احتياجًا.

توجيهات محافظ الغربية

كما تم تنفيذ حملات مرورية مكثفة بالشارع لضبط المخالفات، لا سيما السير عكس الاتجاه والقيادة المتهورة للدراجات النارية، وذلك في إطار خطة متكاملة لفرض الانضباط المروري والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على سرعة الاستجابة لشكاوى الأهالي والتعامل الفوري مع أي ملاحظات يتم رصدها على أرض الواقع بما يحقق الأمان ويحافظ على أرواح المواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وقد لاقت سرعة الاستجابة ارتياحًا واسعًا بين أهالي المنطقة، الذين أشادوا بتحرك الأجهزة المعنية وتفاعلها الجاد مع مطالبهم، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل استجابة حقيقية لمشكلة طال انتظار حلها.