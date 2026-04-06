عمرو أديب: الزمالك هياخد الدوري السنة دي.. وناصر منسي بيجيب جول أصعب من أجوال رونالدو

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز نادي الزمالك بأربعة اهداف على النادي المصري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .



وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :ا شفت الزمالك وهو بيكسب المصري 4 وشفت الزمالك وهو هياخد الدوري وشفت الزمالك وهو مكسر الدنيا وشفت ناصر منسي بيجيب جول اصعب من أجوال رونالدو".

وأضاف عمرو أديب:" شفت الزمالك بعود الله وبتوفيق الله هياخد الدوري السنادي يعني هياخده ولا مجال ولا مساس بهذا".

وتابع عمرو أديب:" ايه الفرقة دي وإيه المدرب ده وإيه اللعيبة دي وإيه الحب ده وإيه الإمكانيات ديه".

وأكمل عمرو أديب:" إحنا بنتفرج على فرقة لما تتقارن بالنادي الكبير متجيش حاجة .. لو سمحت انظر للهدف درع الدوري قريب من الزمالك انت الزمالك".

ومازح عمرو اديب فريق إعداده:" الكنترول عندي كله اهلاوي

واللي عايز يقعد معايا أهلا وسهلا واللي مش عايز يقعد فيه قناة على الناصية كلها اهلاوية ".

