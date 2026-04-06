برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي تضع المواطن في قلب الإصلاح الاقتصادي وتدعم استقرار الأسعار

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الحوافز الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص تعكس حرص الدولة على تحقيق توازن حقيقي بين دعم الاستثمار وحماية المواطن من تداعيات الأزمات الاقتصادية.

وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لصدي البلد أن التركيز على خفض معدلات التضخم وتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع يمثل رسالة طمأنة مباشرة للمواطنين، ويؤكد أن الحكومة تسير بخطوات واضحة لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأضافت عضو مجلس النواب أن استمرار توفير الموارد الدولارية لمستلزمات الإنتاج سيُسهم في زيادة المعروض من السلع وتحقيق استقرار في الأسواق، مشيرة إلى أن هذه التوجيهات تدعم في جوهرها تحسين مستوى المعيشة وتعزيز شبكة الأمان الاقتصادي للأسر المصرية.