مستقبل وطن يرحب بتشكيل لجنة لإعادة دراسة مشروع قانون الإدارة المحلية

أكد النائب أحمد عبدالجواد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ونائب رئيس الحزب والأمين العام للحزب، في تصريح له، على أهمية التعاون والتكامل بين مجلس النواب وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الراهن.

وأعلن عبدالجواد تأييد حزب مستقبل وطن الكامل لقرار لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب محمود شعراوي، خلال اجتماعها المعقود اليوم ٦/ ٤/ ٢٠٢٦ والذي انتهى إلى تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب علاء الدين فؤاد (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) وعضوية عدد من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية بمجلس النواب، وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بقانون الإدارة المحلية، مشيداً بنهج لجنة الإدارة المحلية والذي تم اتباعه خلال الفصل التشريعي السابق من تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب السابق إيهاب الطماوي، لإعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية.

وأكد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على ثقته في اللجنة الفرعية الجديدة المشكلة برئاسة النائب علاء الدين فؤاد، وأنها ستلبي تطلعات شعب مصر في صياغة قانون جديد للإدارة المحلية لاسيما وأن مشروع القانون المقدم من الحكومة يشوبه العديد من الإشكاليات الدستورية والقانونية.

وأضاف عبدالجواد أن اللجنة الفرعية تضم قامات دستورية وقانونية ستعمل جاهدة على صياغة مواد تتماشى مع النصوص والمحددات الدستورية ذات الصلة الواردة بالفرع الثالث من الفصل الثاني من الدستور الخاص بالإدارة المحلية.

وطالب نائب رئيس حزب مستقبل وطن اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعادة صياغة قانون الإدارة المحلية بأن تضع نصب أعينها المواد الواردة بالدستور من المادة ١٧٥ وحتى المادة ١٨٣ والتي تنظم منظومة الإدارة المحلية في مصر بمحددات منضبطة وتفصيلات واضحة حتى يصدر القانون الجديد بشكل يتوافق وأحكام الدستور ويحقق الأهداف المرجوة منه.