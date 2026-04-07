قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يحثّ المواطنين في إيران على تجنب استخدام القطارات
قبل غلق باب التقديم.. آخر فرصة لأصحاب الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة
"أوتشا" يحذر: المنظومة الصحية في غزة باتت أقرب إلى الانهيار
لليوم الـ39 على التوالي.. الاحتلال يغلق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة
اليوم العالمي للصحة.. 23.2٪ زيادة في تكلفة علاج المرضى على نفقة الدولة
صراع القمة.. موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري
مواعيد نهائيات كأس مصر لرجال الكرة الطائرة
أمين الفتوى: تسعير الشبكة بالجرامات تمييز مرفوض يُفرغ الزواج من قيمته
أزمة رسوم شهادة الدبلومة الامريكية|التعليم تمنع تحصيلها بالدولار |والأهالي: "القرار ما اتنفذش"
وزير خارجية فرنسا معارضا ترامب: لا نؤيد ضرب البنية التحتية بإيران
بعد احترافه في إسبانيا.. إبراهيم عبد الجواد بعد إصابة بلال عطية: هترجع أقوى
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عالم أزهري: التوكل ليس عذرا للإهمال وهذا هو مفهومه الحقيقي

د. هاني تمام
د. هاني تمام
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، أن التوكل الحقيقي على الله يقتضي الأخذ بالأسباب وتنفيذ الواجبات المنوطة بالإنسان، مع الاعتماد على الخالق في النتائج النهائية.

وشدد تمام ، خلال لقاء تلفزيوني  على أن التوكل لا يعد عذراً للإهمال أو التصرف بعشوائية في شؤون الحياة المختلفة.

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر أن الشريعة الإسلامية تنهى عن الفوضى في كافة جوانب الحياة بما في ذلك العبادات اليومية مؤكداً أن الانضباط والتخطيط يمثلان جزءاً أصيلاً من استحضار النعم.

واعتبر أن العشوائية في التصرفات تشكل حجاباً يمنع وصول النور الإلهي لحياة الإنسان وتعيقه عن استثمار النعم التي سخرها الله له بما يحقق الرضا والمنفعة في الدنيا والآخرة.

وأشار إلى أن مسؤولية الإنسان تمتد لتشمل ترشيد استخدام الموارد والحفاظ عليها سواء في النطاق الخاص داخل البيوت أو في المرافق والأماكن العامة باعتبارها أمانة يجب صيانتها.

وذكر أن الشكر الحقيقي لله لا يقتصر على اللسان فقط بل يتجسد في العمل والمحافظة على النعم عبر صيانة الأعطال وترشيد استهلاك المياه والكهرباء التزاماً بالمنهج القرآني في الزيادة عند الشكر.

واختتم الدكتور هاني تمام تصريحاته بالتأكيد على أن كل مسلم هو خليفة الله في الأرض وعليه الالتزام بمسؤولية حفظ النعم وترشيدها لضمان حياة متوازنة ومثمرة تقوم على التوكل الصادق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

