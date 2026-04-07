عالم أزهري: التوكل ليس عذرا للإهمال وهذا هو مفهومه الحقيقي

أكد الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، أن التوكل الحقيقي على الله يقتضي الأخذ بالأسباب وتنفيذ الواجبات المنوطة بالإنسان، مع الاعتماد على الخالق في النتائج النهائية.

وشدد تمام ، خلال لقاء تلفزيوني على أن التوكل لا يعد عذراً للإهمال أو التصرف بعشوائية في شؤون الحياة المختلفة.

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر أن الشريعة الإسلامية تنهى عن الفوضى في كافة جوانب الحياة بما في ذلك العبادات اليومية مؤكداً أن الانضباط والتخطيط يمثلان جزءاً أصيلاً من استحضار النعم.

واعتبر أن العشوائية في التصرفات تشكل حجاباً يمنع وصول النور الإلهي لحياة الإنسان وتعيقه عن استثمار النعم التي سخرها الله له بما يحقق الرضا والمنفعة في الدنيا والآخرة.

وأشار إلى أن مسؤولية الإنسان تمتد لتشمل ترشيد استخدام الموارد والحفاظ عليها سواء في النطاق الخاص داخل البيوت أو في المرافق والأماكن العامة باعتبارها أمانة يجب صيانتها.

وذكر أن الشكر الحقيقي لله لا يقتصر على اللسان فقط بل يتجسد في العمل والمحافظة على النعم عبر صيانة الأعطال وترشيد استهلاك المياه والكهرباء التزاماً بالمنهج القرآني في الزيادة عند الشكر.

واختتم الدكتور هاني تمام تصريحاته بالتأكيد على أن كل مسلم هو خليفة الله في الأرض وعليه الالتزام بمسؤولية حفظ النعم وترشيدها لضمان حياة متوازنة ومثمرة تقوم على التوكل الصادق.