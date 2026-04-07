جامعة بنها تشارك في حملة «وفرها تنورها» لترشيد استهلاك الطاقة.. صور

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى، رئيس جامعة بنها، مشاركة الجامعة في مبادرة “وفرها تنورها” التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية داخل الجامعات والمعاهد، في إطار جهود الدولة لمواجهة التحديات العالمية في مجال الطاقة وتعزيز كفاءة استخدامها.



وقال "الجيزاوى" إن مشاركة جامعة بنها تأتى تنفيذًا لتوجيهات الوزارة بضرورة تفعيل دور الجامعات في نشر ثقافة الاستخدام الرشيد للطاقة، من خلال تطبيق عدد من الإجراءات العملية، من بينها استخدام وسائل الإضاءة الموفرة، وترشيد استهلاك الكهرباء داخل القاعات الدراسية والمدرجات، إلى جانب دعم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية.

وأكد "الجيزاوى" حرص إدارة الجامعة على دمج أهداف المبادرة في مختلف الأنشطة التعليمية والخدمية، بما يعزز من دورها المجتمعي في دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة والحفاظ على الموارد، كما أن طلاب جامعة بنها يؤدون دورًا محوريًا في إنجاح المبادرة، حيث يُعدّون شركاء رئيسيين في نشر الوعي بثقافة ترشيد الطاقة داخل الحرم الجامعي وخارجه، من خلال مشاركتهم في الندوات التوعوية، والأنشطة الطلابية، والمسابقات الابتكارية المرتبطة بكفاءة استخدام الطاقة.

كما يسهم الطلاب في نقل رسائل التوعية إلى أسرهم ومحيطهم الاجتماعي، بما يضاعف من أثر المبادرة على مستوى المجتمع، ويعزز من تبني السلوكيات الإيجابية في استهلاك الطاقة.

وأشار إلى أن أنشطة المبادرة تضمن أيضًا إعداد محتوى رقمي توعوي، وتنظيم حملات إعلامية داخل الكليات، بما يضمن وصول الرسائل التثقيفية إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب، وترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد كجزء من السلوك اليومي.

وأكد أن جامعة بنها تؤكد استمرارها في دعم مثل هذه المبادرات الوطنية، التي تعزز من وعي الطلاب، وتسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.