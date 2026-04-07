اقتصاد

أجهزة المدن الجديدة تنفذ حملات موسعة لرفع كفاءة الخدمات وتحقيق الانضباط

آية الجارحي

تلقت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تقريرًا حول جهود عدد من أجهزة المدن.

وتضمن التقرير، قيام جهاز مدينة العبور بتنفيذ جولة ميدانية موسعة بالحي السادس، شملت تطوير ورفع كفاءة مدخل الحي، من خلال تنسيق الموقع العام، وتطوير الأرصفة، وتركيب "بلاطات إنترلوك" ذات طابع جمالي، إلى جانب صيانة المسطحات الخضراء، ومراجعة منظومة الإنارة العامة، وتشغيل شبكات المياه والصرف الصحي.

كما نفذ جهاز المدينة حملة مكثفة استهدفت المحاور الرئيسية ومداخل الأحياء والشوارع الحيوية ذات الكثافات المرورية المرتفعة، تضمنت رفع الإشغالات من الطرق والأرصفة، والتعامل الفوري مع المظاهر العشوائية التي تعوق حركة السير أو تسيء إلى المظهر الحضاري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مدينة بدر، نفذ جهاز تنمية المدينة حملة مرورية، بالتنسيق مع إدارة المرور، استهدفت المركبات المخالفة، وأسفرت عن ضبط عدد منها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مدينة ٦ أكتوبر، تم تنفيذ حملات مكثفة لرصد وإزالة مخالفات تغيير النشاط في بعض القطع السكنية، حيث تم التعامل مع حالات تحويل البدرومات من جراجات إلى أنشطة تجارية بالمخالفة للاشتراطات البنائية، وضبط استخدام أجزاء من وحدات سكنية كحضانة دون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

كما شهد القطاع الشرقي حملات صباحية ومسائية مكثفة، أسفرت عن التحفظ على مركبات مخالفة وعربات بيع بدون تراخيص، وإزالة إشغالات تعوق حركة المشاة والسيارات.

وفي إطار رفع كفاءة منظومة النظافة، أعلن جهاز مدينة ٦ أكتوبر عن بدء تشغيل وردية ثالثة لرفع المخلفات بعدد من الأحياء، لضمان استمرار العمل على مدار الساعة.

وفي مدينة أكتوبر الجديدة، نفذ جهاز المدينة حملة موسعة استهدفت عمارات قطاع (د) بمنطقة الـ800 فدان، تضمنت تكثيف أعمال النظافة، وتقليم الأشجار، وتنسيق المسطحات الخضراء، وتحسين المظهر العام للمناطق المحيطة بالعمارات، بالإضافة إلى إزالة التعديات والاستحواذات غير القانونية على الفراغات العامة.

كما شن جهاز مدينة دمياط الجديدة حملة مكبرة استهدفت الحيين الثاني والرابع، أسفرت عن فصل 17 وصلة مياه غير قانونية، وضبط وفصل 3 مواتير رفع مياه تعمل دون عدادات أو سداد رسوم الاستهلاك، إلى جانب تحصيل المتأخرات المالية من عدد من العملاء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وتواصل أجهزة المدن الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شن حملات موسعة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وتحقيق الانضباط العام، وذلك في إطار تحسين جودة الحياة للمواطنين، والحد من الظواهر العشوائية، وإزالة التعديات والإشغالات.

ضبط عدد من الفنانين التركيين بتهمة تعاطي المخدرات.. تفاصيل

نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف آخر تطورات حالته الصحية: لا تحسن حتى الآن| خاص

جمعية «محبي فريد الأطرش» تحتفل بعيد الربيع وميلاد «ملك العود»

تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ.. لهذه الأسباب

تناول البصل الاخضر

مرور الشرقية

وحدة محلية

متلازمة الست المُرهَقة

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

