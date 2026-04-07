تصل إلى 28 ألف جنيه للطن.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة في أسعار الأسمدة

حذر حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، من أن القطاع الزراعي في مصر مقبل على مرحلة صعبة، مع ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل كبير، وتوقف عمليات البيع والشراء داخل الأسواق، ما يزيد من الأعباء على الفلاحين ويضعهم أمام تحديات كبيرة في الاستعداد للموسم الزراعي المقبل

أسعار قياسية للأسمدة تضغط على الفلاحين

أوضح أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج «حديث القاهرة» على شاشة «القاهرة والناس»، أن سعر طن الأسمدة قد يصل إلى 28 ألف جنيه. وأشار إلى أن السوق تشهد حالة من الترقب، حيث يفضل بعض التجار الاحتفاظ بالمخزون لديهم خوفًا من تقلبات الأسعار وبيعها بأقل من قيمتها المستقبلية.

الأسمدة المدعمة محدودة للمزارعين الرسميين

وأكد نقيب الفلاحين أن الحصول على الأسمدة المدعمة لا يشمل جميع المزارعين، بل يقتصر على أصحاب الحيازات الزراعية الرسمية، ما يترك باقي الفلاحين في السوق الحرة أمام أسعار مرتفعة ومنافسة صعبة.

تأثير الأوضاع العالمية على السوق المحلية

وأشار أبو صدام إلى أن القطاع الزراعي عالميًا يمر بظروف استثنائية، ومن المتوقع أن تنعكس هذه الاضطرابات على الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلبات العرض والطلب على المواد الأساسية مثل الأسمدة.

الدعم الحكومي يخفف حدة الأزمة جزئيًا

ونوه حسين أبو صدام بأن مصر تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الأسمدة، حيث تدعم الدولة نحو 37% من إنتاج المصانع لصالح المزارعين، كما يستفيد نحو 80% من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة من منظومة الدعم، وهو ما يساهم جزئيًا في التخفيف من حدة الأزمة، لكنه لا يغطي جميع الفلاحين.