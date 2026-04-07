هيئة سكك حديد مصر: طفرة غير مسبوقة في تحديث الوحدات المتحركة ورفع كفاءة الأسطول

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفيذ واحدة من أكبر عمليات التحديث والتطوير في تاريخها، عبر 7 محاور رئيسية، كان من أبرز نتائجها إحداث نقلة نوعية في الوحدات المتحركة ورفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب.

وأوضحت الهيئة أنها قامت بتوريد 210 جرارات جديدة من شركة وابتك الأمريكية، تشمل أعمال الصيانة لمدة 15 عامًا، إلى جانب تنفيذ مخطط لإعادة تأهيل 400 جرار، تم الانتهاء من تطوير 105 جرارات منها حتى الآن، بما يسهم في تعزيز جاهزية الأسطول الحالي. كما تم تدبير 7 قطارات حديثة من شركة تالجو الإسبانية، وجارٍ الانتهاء من توريد 7 قطارات نوم فاخرة إضافية من الشركة ذاتها.

وأضافت الهيئة أنها دعمت أسطول نقل الركاب من خلال شراء 1350 عربة جديدة من شركة جانز مافاج المجرية، وصل منها 1067 عربة حتى الآن، فضلًا عن توريد 173 عربة قوى جديدة من مصنع سيماف. وشملت أعمال التطوير أيضًا إعادة تأهيل 1404 عربة "تحيا مصر"، إلى جانب تطوير 154 عربة ركاب إسبانية و118 عربة ركاب فرنسية، بالإضافة إلى تحديث أسطول عربات الـVIP وعربات النوم، بهدف تقديم خدمة متميزة وزيادة عدد الرحلات على مختلف خطوط الشبكة.

وفيما يتعلق بقطاع نقل البضائع، أشارت الهيئة إلى أنه تم توريد 609 عربات بضائع جديدة تم إنتاجها محليًا بمصنع سيماف، وذلك ضمن خطة تستهدف تدبير إجمالي 1215 عربة متنوعة، بما يعزز قدرات نقل البضائع ويدعم توجه الدولة لزيادة الاعتماد على السكك الحديدية في نقل السلع.

وأكدت الهيئة أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لتحديث منظومة السكك الحديدية، بما يواكب المعايير العالمية ويرتقي بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.