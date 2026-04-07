انخفاض أسعار الدواجن.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



بـ73 جنيها.. انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق

مع بداية شهر أبريل وما بعد انتهاء موسم رمضان وعيد الفطر، تشهد سوق الدواجن في مصر حالة من التقلبات النسبيّة، حيث يزداد اهتمام المواطنين بأسعار الفراخ وكميات المعروض في الأسواق والمزارع.

في هذا الإطار، أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن السوق تشهد استقرارًا نسبيًا نتيجة زيادة المعروض وتراجع الطلب، مع استمرار بعض التحديات التي تؤثر على الأسعار وربحية المربين.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 7 أبريل 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 54.48 جنيه

سعر الشراء: 54.38 جنيه

اليورو

سعر البيع: 62.95 جنيه

سعر الشراء: 62.82 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 72.18 جنيه

سعر الشراء: 72.08 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.51 جنيه

سعر الشراء: 14.48 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.83 جنيه

سعر الشراء: 14.80 جنيه

الأحد المقبل افتتاح تجريبي لمعرض "زهور الربيع".. التفاصيل مع متحدث الزراعة

قال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن معرض زهور الربيع يُعد من أبرز الفعاليات السنوية في مصر، حيث يضم نخبة من منتجي الزهور والنباتات من القطاعين العام والخاص، مع عرض أنواع نادرة وإتاحة البيع المباشر للجمهور، إلى جانب كونه متنزهًا ترفيهيًا خلال موسم الربيع.

وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة قررت افتتاح المعرض مبكرًا بشكل تجريبي تزامنًا مع احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع، على أن يتم الافتتاح الرسمي لاحقًا، مشيرًا إلى أن المعرض يستمر لمدة شهر ويشهد فعاليات وعروضًا متنوعة من العارضين.

وأضاف أن وزارة الزراعة كثّفت من منافذ بيع السلع قبل وخلال الموسم، لضبط الأسواق وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة تقل بنحو 20% عن مثيلاتها، مع التركيز داخل المعرض على منافذ بيع الزهور، بالتوازي مع توفير السلع الأساسية في المنافذ الثابتة القريبة.

مستشار الرئيس: مصر تشهد طفرة كبيرة بالصحة.. والتأمين الصحي العمود الفقري بالقطاع

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن الاحتفال باليوم العالمي للصحة في 7 أبريل يسلط الضوء على أهمية تعزيز الوعي الصحي ودعم العلم، باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير الخدمات الطبية وتوفير العلاج والدواء، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين وزيادة الإنتاجية.

طفرة ملحوظة في القطاع الصحي المصري

وأوضح تاج الدين، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر شهدت طفرة كبيرة في جميع جوانب القطاع الصحي، سواء في الخدمات الوقائية أو العلاجية.

اكتشاف حقول غاز قبالة السواحل المصرية

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن شركة إيني تعلن عن اكتشاف غاز قبالة السواحل المصرية.

وكشفت القناة نقلا عن رويترز، أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود حوالي تريليوني قدم مكعبة من الغاز و130 ألف برميل من المكثفات المصاحبة.

الأرصاد: طقس مستقر طوال الأسبوع.. وأجواء دافئة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر على مدار الأسبوع الجاري، مؤكدة أن الأجواء ستكون مناسبة لممارسة مختلف الأنشطة اليومية دون تأثيرات ملحوظة.

ظواهر جوية محدودة وغير مؤثرة

وأضافت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، أن هناك بعض الظواهر الجوية البسيطة التي قد تظهر بشكل متفرق، لكنها لن تؤثر على حركة الحياة أو الأنشطة اليومية، في ظل استقرار عام في حالة الطقس.

كواليس ما قبل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في مرحلة التتويج بالدوري

كشف الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر عن وجود حالة من الاستياء داخل صفوف لاعبي الأهلي بسبب سوء أرضية ملعب المقاولون العرب، الذي يستضيف مباراة الفريق اليوم، الثلاثاء، مؤكدًا أن ذلك كان محل شكوى من اللاعبين قبل اللقاء.

وأوضح عبد الناصر، خلال مداخلة ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب، أن صفوف الأهلي مكتملة من الناحية العددية، ولا توجد غيابات مؤثرة، مشيرًا إلى أن الاستبعاد يقتصر فقط على أسباب فنية وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

الصحة: 93 مليون مستفيد من المبادرات الرئاسية وخدمات مجانية شاملة

كشف حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة نجحت في الوصول إلى نحو 93 مليون مواطن، من خلال 14 مبادرة تستهدف التوعية والكشف المبكر والعلاج المجاني.

وأوضح خلال برنامج “صباح الخير يا مصر” أن هذه المبادرات تشمل فحص المقبلين على الزواج، ومبادرات صحة الأم والجنين، والكشف عن الأمراض الوراثية للأطفال، وعلاج ضعف السمع، إلى جانب مبادرات الأنيميا والتقزم وضعف الإبصار.

البطيخ بـ 27 جنيها للكيلو.. تعرف على أسعار الفاكهة اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الفاكهة اليوم، الثلاثاء 7 أبريل 2026.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إن الفترة الأخيرة هناك متابعة مستمرة لـ أسعار السلع.

وقال صاحب محل فاكهة إن سعر البطيخ يبلغ 27 جنيهًا للكيلو، موضحًا أنه بعد فترة سيباع البطيخ بالواحدة، وأن الأسعار في بداية الموسم تكون مرتفعة، ثم تنخفض بعد ذلك.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6088 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 7110 جنيهات.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 8131 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 56880 جنيها.