وزير الرياضة يتابع استعدادات استضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027

عقد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً موسعاً، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لاستعدادات مصر لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027، وذلك بحضور اللواء أحمد ناصر، رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية «الأوكسا»، وذلك في إطار الجهود المكثفة لضمان نجاح البطولة على أعلى مستوى.

وخلال اللقاء، تم استعراض آخر الاستعدادات الخاصة بتنظيم الدورة، والإجراءات الخاصة بتوفير متطلبات الدول المشاركة، بما في ذلك تنظيم وسائل الانتقال، وتوفير أماكن التدريب الملائمة، والتنسيق المستمر مع جميع الاتحادات الرياضية المعنية لضمان انتظام سير البطولة وفق أعلى المعايير الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن متابعة هذه الاستعدادات تأتي في إطار حرص الوزارة على نجاح استضافة مصر للألعاب الأفريقية 2027 وتعزيز مكانتها على الساحة الرياضية القارية،

مشيراً إلى أن هذه المتابعة تأتي بدعم كامل من القيادة السياسية، التي تولي اهتماماً كبيراً بالملف الرياضي الأفريقي، وتدعم جهود وزارة الشباب والرياضة لضمان نجاح البطولة وتحقيق أعلى المعايير التنظيمية.

وشدد الوزير علي ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان تنظيم دورة أفريقية متميزة، تلبي تطلعات الدول المشاركة وتعكس صورة مصر الرائدة على الساحة الرياضية القارية، مشيراً إلى أهمية التعاون المستمر مع الاتحادات الأفريقية لضمان تنظيم بطولة متميزة تليق باسم مصر.