وزير الرياضة يبحث مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل تعميق التعاون المشترك

التقى وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، السيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تمكين الشباب، وبناء القدرات، ودعم المبادرات التنموية، بحضور الدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم للبرنامج.

وفي مستهل اللقاء، هنأت السيدة تشيتوسي نوجوتشي معالي الوزير بمناسبة توليه مهام منصبه، معربةً عن تطلعها لتعزيز أوجه التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، والبناء على الشراكة القائمة بين الجانبين.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من محاور التعاون، من بينها تنفيذ برامج مشتركة تستهدف تأهيل الشباب لسوق العمل، وتعزيز ريادة الأعمال، إلى جانب دعم المشروعات المجتمعية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على توسيع آفاق الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يواكب توجهات الدولة في الاستثمار في الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء المستقبل، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير البرامج والمبادرات المقدمة للنشء والشباب.

كما أشار الوزير إلى أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء الدوليين في مجال الشباب، والعمل على تحقيق تكامل الجهود بما يسهم في تعظيم الأثر التنموي للبرامج والمبادرات المنفذة، وضمان توافقها مع أولويات الدولة المصرية.

ومن جانبها، أعربت ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تقديرها للتعاون القائم مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكدةً استعداد البرنامج لتعزيز الشراكة خلال المرحلة المقبلة، من خلال تنفيذ مشروعات نوعية تدعم الابتكار، والتحول الرقمي، والتغير المناخي وتمكين الشباب اقتصادياً واجتماعياً، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.