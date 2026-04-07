برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تدعم استقرار الاقتصاد وتعزز الثقة الاستثمارية

أكد نادر يوسف نسيم وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، يعكس حرص القيادة السياسية على متابعة أداء الاقتصاد المصري بدقة، في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس خلال الاجتماع ترسم إطارًا واضحًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة النمو خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، أن تأكيد الرئيس على ضرورة استمرار خفض معدلات التضخم يشكل أولوية قصوى لحماية المواطن ودعم قدرته الشرائية، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي يساهم في تحقيق توازن دقيق بين استقرار الأسعار والحفاظ على معدلات نمو مستدامة.

وأشار وكيل تعليم الشيوخ، إلى أن إشادة الرئيس بتوافر احتياطيات نقد أجنبي آمنة تعكس نجاح السياسات النقدية في تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، وهو ما يعزز استقرار الأسواق ويزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

ولفت النائب نادر يوسف نسيم إلى أن توجيهات الرئيس بتوفير الموارد الدولارية اللازمة للقطاع الإنتاجي تمثل خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة معدلات التشغيل، مؤكدًا أن تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع يضمن قدرة مصر على مواجهة أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد العالمية.