الأوتار تتعانق مع الألوان.. الثقافة ترسم سيمفونية الإبداع المتكامل في الأوبرا

في لحظة نادرة يتلاشى فيها الحد الفاصل بين ما يرى وما يسمع، تتحول الفنون إلى لغة واحدة، قادرة على مخاطبة الوجدان الإنساني بأعمق صوره، هكذا بدت دار الأوبرا المصرية في أمسية استثنائية، حيث لم يكن المشهد مجرد حفل موسيقي أو معرض تشكيلي، بل تجربة متكاملة تتجسد فيها فلسفة الفن بوصفه كيانًا واحدًا متعدد الوجوه، تتناغم عناصره لتصنع حالة من الإبداع الخالص.

في هذا الإطار، افتتحت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، معرض "كنوز مقتنيات الأوبرا التشكيلية" بقاعة صلاح طاهر، بالتزامن مع حفل الموسيقار عمر خيرت على المسرح الكبير، في مشهد يعكس رؤية ثقافية واعية تؤكد أن الفنون لا تعيش في جزر منعزلة، بل تزدهر حين تتجاور وتتفاعل.

وأكدت وزيرة الثقافة أن دار الأوبرا المصرية تحتضن كنوزًا فنية تعكس تفرد المبدعين المصريين والعالميين، مشيرة إلى أن هذا الحدث يمثل تجربة فريدة تضيف إلى سجل الإبداع المصري صفحات مضيئة.

وأوضحت أن التقاء الفن التشكيلي بالموسيقى يخلق حالة وجدانية متكاملة، تسهم في ترسيخ دور الفنون الراقية في بناء الإنسان وتطوير الوعي، حيث تتكامل الصورة مع النغمة لتقديم تجربة حسية وفكرية متكاملة.

ويأتي المعرض ليجسد هذا التوجه، إذ يضم نخبة مختارة من الأعمال التشكيلية والنحتية والخزفية التي تمثل مدارس فنية متعددة، تتراوح بين الواقعية والتجريدية والتعبيرية، مقدمة بانوراما حية لتطور الفن التشكيلي عبر عقود، كما يكشف المعرض عن جانب من ثروات دار الأوبرا، باعتبارها حاضنة للإبداع بمختلف أشكاله، وفضاءً يجمع بين التراث والحداثة.

وتتجلى أهمية هذا الحدث في كونه لا يكتفي بعرض الأعمال الفنية، بل يطرح رؤية متكاملة حول دور المؤسسات الثقافية في إعادة تقديم الفن للجمهور، خاصة الأجيال الجديدة، بوصفه تجربة معيشة لا مجرد مشاهدة عابرة، ومن هنا، وجهت وزيرة الثقافة الدعوة للشباب لزيارة المعرض والتفاعل مع هذه الأعمال، مؤكدة أن الفن الجاد يمثل أحد أهم مصادر إلهام المجتمع.

وفي موازاة ذلك، جاءت زيارة وزيرة الثقافة لدار الأوبرا ولقاؤها بالموسيقار عمر خيرت قبيل حفله، لتؤكد هذا المعنى ذاته، حيث أشادت بمسيرته الفنية، معتبرة إياه رمزًا من رموز الإبداع المصري، وأن موسيقاه تجسد الأصالة وتعكس قيم الجمال التي يتمتع بها الوطن، كما أشارت إلى أن حفلاته تمثل حالة خاصة من التفاعل بين التراث والحداثة، حيث تنجح في مخاطبة وجدان الجمهور على اختلاف أذواقه.

ولم يكن هذا التلاقي بين المعرض والحفل مجرد تزامن زمني، بل تعبيرًا عن رؤية ثقافية تسعى إلى خلق حالة من التناسق الإبداعي، حيث تتحول الأوبرا إلى منصة جامعة تتكامل فيها الفنون، فيتجاور اللون مع الصوت، وتتحاور اللوحة مع اللحن، في مشهد يعيد تعريف تجربة التلقي الفني.

كما حرصت وزيرة الثقافة خلال جولتها على التأكيد على أهمية الحفاظ على المكانة المرموقة لدار الأوبرا، باعتبارها واحدة من أبرز منصات الإبداع في مصر والعالم العربي، مشددة على ضرورة الالتزام بالدقة والإتقان في تقديم العروض، لضمان خروجها في أبهى صورة تليق بتاريخ المؤسسة وجمهورها.

إن ما شهدته دار الأوبرا المصرية في هذه الأمسية يتجاوز حدود الفعالية الفنية التقليدية، ليعكس توجهًا ثقافيًا أعمق يقوم على إعادة الاعتبار لفكرة التكامل بين الفنون، باعتبارها مدخلًا أساسيًا لبناء وعي إنساني أكثر ثراءً وانفتاحًا. فحين تلتقي الموسيقى بالفن التشكيلي، لا نكون فقط أمام عرض مزدوج، بل أمام تجربة مركبة تعيد تشكيل العلاقة بين الإنسان والفن، وتفتح آفاقًا جديدة للإبداع.

تثبت هذه التجربة أن قوة الفن لا تكمن في كل لون على حدة، بل في قدرته على التآلف مع غيره، ليصنع حالة من الجمال الكلي، حيث يصبح الإبداع لغة مشتركة تتجاوز الحدود، وتؤكد أن الفنون، حين تجتمع، قادرة على أن تكتب سيمفونية إنسانية لا تنسى.

دار الأوبرا المصرية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة كنوز مقتنيات الأوبرا التشكيلية الموسيقار عمر خيرت

